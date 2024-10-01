روسيا ترفض توقيع اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت صحيفة "إزفستيا" الروسية يوم الثلاثاء بأن روسيا لن توقع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة لتحل محل الاتفاقية التي تقيد الأسلحة النووية الاستراتيجية لكلا الطرفين، والتي ستنتهي صلاحيتها في عام 2026.
وتعتبر معاهدة "ستارت" الجديدة (New START) آخر بقايا الجهود المبذولة للحد من سباق التسلح النووي بين القوتين العظميين خلال الحرب الباردة وزيادة الشفافية من خلال فرض قيود قابلة للتحقق على عدد الأسلحة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد علق في عام 2023 مشاركة روسيا في هذه المعاهدة بسبب دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، ومع ذلك، حافظت موسكو على التزاماتها بالحدود المفروضة على الرؤوس الحربية والصواريخ والطائرات بموجب الاتفاقية، وهو ما فعلته الولايات المتحدة أيضًا.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية معاهدة "ستارت" الجديدة في 5 فبراير 2026، لكن لن يكون هناك بديل، وفقًا لما نقلته "إزفستيا" عن مصدر روسي رفيع. وأضاف المصدر: "علقنا مشاركتنا في معاهدة ستارت-3 بسبب تصرفات واشنطن، ولن نوقع اتفاقًا جديدًا. خلاف ذلك، سيكون هذا فقط لخدمة كبرياء الولايات المتحدة".
وأشار المصدر إلى أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا هو سبب رئيسي لعدم توقيع أي اتفاقية جديدة، بحسب رويترز.
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