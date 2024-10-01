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روسيا ترفض توقيع اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة

10/1/2024 2:55:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت صحيفة "إزفستيا" الروسية يوم الثلاثاء بأن روسيا لن توقع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة لتحل محل الاتفاقية التي تقيد الأسلحة النووية الاستراتيجية لكلا الطرفين، والتي ستنتهي صلاحيتها في عام 2026.


وتعتبر معاهدة "ستارت" الجديدة (New START) آخر بقايا الجهود المبذولة للحد من سباق التسلح النووي بين القوتين العظميين خلال الحرب الباردة وزيادة الشفافية من خلال فرض قيود قابلة للتحقق على عدد الأسلحة.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد علق في عام 2023 مشاركة روسيا في هذه المعاهدة بسبب دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، ومع ذلك، حافظت موسكو على التزاماتها بالحدود المفروضة على الرؤوس الحربية والصواريخ والطائرات بموجب الاتفاقية، وهو ما فعلته الولايات المتحدة أيضًا.


ومن المقرر أن تنتهي صلاحية معاهدة "ستارت" الجديدة في 5 فبراير 2026، لكن لن يكون هناك بديل، وفقًا لما نقلته "إزفستيا" عن مصدر روسي رفيع. وأضاف المصدر: "علقنا مشاركتنا في معاهدة ستارت-3 بسبب تصرفات واشنطن، ولن نوقع اتفاقًا جديدًا. خلاف ذلك، سيكون هذا فقط لخدمة كبرياء الولايات المتحدة".
وأشار المصدر إلى أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا هو سبب رئيسي لعدم توقيع أي اتفاقية جديدة، بحسب رويترز.


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