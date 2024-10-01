بوليتيكو: مسؤولون أميركيون وافقوا سرا على خطط إسرائيل لملاحقة حزب الله لتحييد تأثير إيران



ففي الوقت الذي دعوا فيه للحذر والدبلوماسية، إلا أن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى نتيجة أن الوقت مناسب لهذا التحول العسكري. وأشارت المجلة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن شخصيات بارزة في البيت الأبيض أبلغت إسرائيل وفي أحاديث خاصة، أن الولايات المتحدة ستدعم قرارها بزيادة الضغط العسكري ضد حزب الله، حتى في الوقت الذي حثت فيه إدارة بايدن الحكومة الإسرائيلية علنا الحد من غاراتها الجوية وهجماتها ضد لبنان.



وقالت إن مستشار الرئيس الأمريكي عاموس هوكشتاين، ومنسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بيرت ماكغيرك، أخبرا المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة أن الولايات المتحدة تتفق مع إستراتيجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العامة بتحويل التركيز العسكري إلى الشمال وضد حزب الله، بهدف إقناع الجماعة اللبنانية بالموافقة على المحادثات الدبلوماسية ووقف الحرب، حسب المسؤولين الذين نقلت عنهم“بوليتيكو”.



وقالوا إن خلافا جرى داخل الحكومة الأمريكية بشأن التحول في التركيز على حزب الله رغم الدعم في البيت الأبيض له. وجاءت المعارضة من أشخاص داخل البنتاغون ووزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات الذين حذروا من أن حربا مع حزب الله قد تجر القوات الامريكية إلى نزاع آخر في الشرق الأوسط.



وتحدثت المجلة مع مسؤولين إسرائيليين وأربعة مسؤولين أمريكيين كلهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ولم يجب مجلس الأمن القومي الأمريكي على أسئلتها للتعليق على هذه التصريحات. ورفض السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون التعليق على محادثات خاصة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين. ولكنه قال:“لا نطلب دائما الإذن في كل شيء نقوم به.. أعتقد أن ما يقولونه علنا يعكس الهدف وأنه يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لا نعارضه نحن”.



وفي لقاءات ومكالمات جرت في منتصف أيلول/ سبتمبر، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن الجيش يستعد لهذا التحول بدون تقديم تفاصيل.



بدورهما حث كل هوكشتاين وماكغيرك المسؤولين الإسرائيليين على اتباع نهج حذر، إلا أنهما نقلا إليهم أن التوقيت مناسب على الأرجح لمثل هذه الخطوة، خاصة بعد إضعاف حزب الله في الأشهر الأخيرة. وفي الوقت الذي ربط فيه حزب الله وقف الهجمات ضد إسرائيل بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى نتيجة أن حماس لن توافق على خطة وقف إطلاق النار في أي وقت. مما يعني أن اللحظة قد حانت للتركيز على حزب الله وفك الارتباط بين النزاعين.



وتقول المجلة إن الولايات المتحدة لم تكن تعرف الكثير عما تخطط له إسرائيل، وحتى مع دعم المسؤولين الأمريكيين الضغط على حزب الله، فقد دعوا للحذر. وحذروا أن إفراط إسرائيل في الضغط قد يؤدي للتصعيد الذي يقود إلى حرب شاملة، وهو أمر تحاول الإدارة تجنبه منذ عام.



وأكدوا أن الطريق الوحيد لإنهاء النزاع هو الحل الدبلوماسي. وعبّر مسؤولون في المجتمع الاستخباراتي الأمريكي عن قلقهم في الأسبوع الماضي، سواء في إحاطات أو شهادات أمام الكونغرس، من احتمال اندلاع مواجهة برية مباشرة بين إسرائيل وحزب الله. كما جرت محادثات مماثلة في وزارة الخارجية، حيث أعرب المسؤولون عن قلقهم من ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في لبنان.



وقال مسؤولون في الإدارة إن ما يبدو وكأنه صدع، هو في الحقيقة عدة طرق تسير عليها الإدارة في وقت واحد. وقال مسؤول بارز:“كلا الأمرين صحيح، فالولايات المتحدة تريد الدبلوماسية وتدعم في نفس الوقت أهداف إسرائيل الكبرى ضد حزب الله”، مضيفا:“من الواضح أن هناك خط تتبعه الإدارة، ولكنه ليس واضحا”.



وخلف الكواليس، يصف هوكشتاين وماكغيرك وغيرهما من مسؤولي الأمن القومي في أمريكا، أن ما تقوم به إسرائيل سيكون لحظة حاسمة في التاريخ، لحظة ستعيد تشكيل الشرق الأوسط للأفضل لسنوات قادمة.



وهناك اعتقاد أن إسرائيل قضت على هيكل القيادة العليا لحزب الله في لبنان، مما أدى إلى تقويض قدرات الجماعة بشكل كبير وإضعاف إيران، التي استخدمت الحزب كوكيل وأداة لاستعراض القوة في الشرق الأوسط.



وتشير المجلة إلى أن الانقسام الداخلي بشأن الحرب في لبنان، قد تبدد على ما يبدو خلال الأسابيع الماضية، حيث اجتمع كبار المسؤولين يوم الإثنين في البيت مع الرئيس جو بايدن لمناقشة الوضع على الأرض.



وقد اتفق معظمهم أن الوضع على الرغم من هشاشته، ، يمكن أن يوفر فرصة للحد من نفوذ إيران في لبنان والمنطقة. ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن البيت الأبيض يسير بحذر، ذلك أن إدارة بايدن تريد دعم أفعال إسرائيل ضد جماعة إرهابية صنفتها الولايات المتحدة على أنها قتلت أمريكيين وتهدد المنطقة. وفي الوقت نفسه، ليست مرتاحة لتأييد حملة إسرائيل بشكل كامل -أو علنا- لأنها قلقة من تعمق إسرائيل في الأراضي اللبنانية، مما قد يدفع إلى حرب شاملة، حسب قول أحد المسؤولين الأمريكيين. ومن هنا واصلت الإدارة رسالتها العلنية لإسرائيل وضرورة تجنب التصعيد والبحث عن حل دبلوماسي مع حزب الله، وبالتحديد التول إلى وقف لإطلاق النار مدة 21 يوما، وهي الخطة التي تقدمت بها الولايات المتحدة وفرنسا الأسبوع الماضي.



ولم يتغير موقف الإدارة الأمريكية رغم آلالاف الهجمات ضد مواقع وعناصر حزب الله وتفجيرات أجهزة البيجر والووكي توكي، وقتل قيادة الحزب بمن فيهم حسن نصر الله.



وحث وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل وحزب الله على قبول وقف إطلاق النار، حتى مع فرحه مثل بايدن وغيره، برحيل نصر الله. وقال:“فيما يتعلق بلبنان، ما هي أفضل طريقة لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في خلق بيئة في شمال إسرائيل تمنح الناس الثقة للعودة إلى ديارهم؟ كما قلت، نعتقد أن المسار الدبلوماسي هو الأفضل”.



وأشارت المجلة لجواب بايدن في المؤتمر الصحافي الذي عقده الإثنين، وإن كان مرتاحا بالغارات الإسرائيلية ضد لبنان، فقال:“سأرتاح بوقفها، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”. إلا أن أحد المسؤولين الأمريكيين قال إن المفاوضات بشأن اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما والذي أعلنته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي متوقفة بشكل أساسي، في الوقت الذي تواصل إسرائيل عمليتها ضد حزب الله.



وتصاعد الموقف أكثر يوم الاثنين عندما تحركت القوات الخاصة الإسرائيلية عبر الحدود، مستهدفة شبكة أنفاق حزب الله ومراكز قيادة أخرى، وفقا لما قاله مسؤول أمريكي آخر لمجلة“بوليتيكو”، التي قالت إن إسرائيل خططت لشن توغل بري أكبر بكثير في لبنان هذا الأسبوع، لكن مسؤولي إدارة بايدن حثوا على عدم القيام بذلك، وطلبوا من إسرائيل أن تكون أكثر استهدافا في كيفية إجراء عملياتها.-(وكالات)