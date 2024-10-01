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10 صواريخ باليستية من لبنان تستهدف تل أبيب (فيديو)

10/1/2024 2:55:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب، وشمال إسرائيل.


وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشارع 6 شمال تل أبيب أغلق أمام حركة السيارات بعد سقوط صاروخ في الشارع.


وأفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى وجرى اعتراض عدد منها.


وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت وسط إسرائيل.


وأضاف أنهم يقدمون العلاج لمصابين بحالات ذعر وهلع بالإضافة إلى مصاب بجروح متوسطة بشظايا صاروخية.

كما أسفر القصف الصاروخي عن اشتعال حرائق بأكثر من موقع.

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