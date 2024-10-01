10 صواريخ باليستية من لبنان تستهدف تل أبيب (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب، وشمال إسرائيل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشارع 6 شمال تل أبيب أغلق أمام حركة السيارات بعد سقوط صاروخ في الشارع.
وأفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى وجرى اعتراض عدد منها.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت وسط إسرائيل.
وأضاف أنهم يقدمون العلاج لمصابين بحالات ذعر وهلع بالإضافة إلى مصاب بجروح متوسطة بشظايا صاروخية.
كما أسفر القصف الصاروخي عن اشتعال حرائق بأكثر من موقع.
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