حزب الله ينفي حدوث أي اشتباك بري مباشر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف للجزيرة إنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال.
وأضاف كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة.
وأكد عفيف قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد ليس إلا بداية.
وبين أننا "سنلحق أكبر الخسائر في قوات العدو التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية".
وأضاف: "مجاهدونا مستعدون للمواجهة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان".-(الجزيرة)
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