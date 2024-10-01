حزب الله ينفي حدوث أي اشتباك بري مباشر



وأضاف كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة.



وأكد عفيف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد ليس إلا بداية.



وبين أننا "سنلحق أكبر الخسائر في قوات العدو التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "مجاهدونا مستعدون للمواجهة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان".-(الجزيرة)