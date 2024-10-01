حريق حافلة مدرسية في تايلاند يودي بحياة 25 شخصًا



لم تتمكن الشرطة من تأكيد عدد الإصابات أو الوفيات بشكل فوري، لكن الداخلية أنوتين تشارنفيراكول أشار إلى أن 25 شخصًا يُعتقد أنهم قد لقوا حتفهم.



من جهته، أكد وزير النقل سوريا جوانجرونجكيت أن 16 طالبًا وثلاثة معلمين قد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفًا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.



أظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، تصاعد دخان كثيف رمادي اللون من الحافلة التي كانت لا تزال مشتعلة جزئيًا. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق في وقت لاحق. وشوهدت شاحنات الإطفاء وعربات الإنقاذ محيطة بالحافلة المتفحمة، في حين تجمع رجال الإطفاء عند المدخل، بحسب رويترز.



وقالت رئيسة الوزراء، بيتونغتارن شيناواترا، إن الطلاب كانوا في رحلة ميدانية من مقاطعة أوتاي ثاني، على بعد 250 كم شمال العاصمة. وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "كأم، أود أن أعرب عن أعمق تعازيّ للعائلات".



