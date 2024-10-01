حريق حافلة مدرسية في تايلاند يودي بحياة 25 شخصًا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقي حوالي 25 شخصًا مصرعهم في تايلاند يوم الثلاثاء عندما اندلعت النيران في حافلة مدرسية تقل طلابًا ومعلمين في رحلة ميدانية على أطراف العاصمة بانكوك، وفقًا لما أعلنته الحكومة. وتم نقل 16 راكبًا إلى المستشفى.
لم تتمكن الشرطة من تأكيد عدد الإصابات أو الوفيات بشكل فوري، لكن وزير الداخلية أنوتين تشارنفيراكول أشار إلى أن 25 شخصًا يُعتقد أنهم قد لقوا حتفهم.
من جهته، أكد وزير النقل سوريا جوانجرونجكيت أن 16 طالبًا وثلاثة معلمين قد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفًا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.
أظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلتها وسائل الإعلام المحلية، تصاعد دخان كثيف رمادي اللون من الحافلة التي كانت لا تزال مشتعلة جزئيًا. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق في وقت لاحق. وشوهدت شاحنات الإطفاء وعربات الإنقاذ محيطة بالحافلة المتفحمة، في حين تجمع رجال الإطفاء عند المدخل، بحسب رويترز.
وقالت رئيسة الوزراء، بيتونغتارن شيناواترا، إن الطلاب كانوا في رحلة ميدانية من مقاطعة أوتاي ثاني، على بعد 250 كم شمال العاصمة. وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "كأم، أود أن أعرب عن أعمق تعازيّ للعائلات".
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