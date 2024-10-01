23 شهيدا و101 إصابة في غزة خلال 24 ساعة



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 361 على القطاع غزة، إلى أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مؤكدا ارتفاع حصيلة العدوان إلى 41638 شهيدا، و96460 إصابة.

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