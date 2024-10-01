23 شهيدا و101 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

23 شهيدا و101 إصابة في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و101إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 361 على القطاع غزة، إلى أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مؤكدا ارتفاع حصيلة العدوان إلى 41638 شهيدا، و96460 إصابة.
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