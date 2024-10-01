Wednesday, 02 October 2024 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سقوط صاروخ أطلق من لبنان على تل أبيب

10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بسماع دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى.
وأضافت بأن صاروخا سقط في منطقة غير مأهولة قرب بات يام جنوب تل أبيب.

دوت صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.-(وكالات)

MENAFN01102024000072011014ID1108736177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث