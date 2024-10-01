سقوط صاروخ أطلق من لبنان على تل أبيب

سقوط صاروخ أطلق من لبنان على تل أبيب
التاريخ
10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بسماع دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى.
وأضافت بأن صاروخا سقط في منطقة غير مأهولة قرب بات يام جنوب تل أبيب.
دوت صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.-(وكالات)
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