إيران تقصف الكيان المحتل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من 250 صاروخا باليستيا من إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء.
ودوت صافرات الانذار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة لدفع الملايين إلى الملاجئ.
وذكرت وسائل إعلام عبرية انه تم إطلاق ما لا يقل عن 250 صاروخا من إيران على جميع أنحاء الأراضي المحتلة.
قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أننا بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.
واضافت ان العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.
وأكد ان أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.
-(وكالات)
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