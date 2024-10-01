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إيران تقصف الكيان المحتل

10/1/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من 250 صاروخا باليستيا من إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء.

ودوت صافرات الانذار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة لدفع الملايين إلى الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية انه تم إطلاق ما لا يقل عن 250 صاروخا من إيران على جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أننا بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.
واضافت ان العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.
وأكد ان أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

-(وكالات)

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