الأمن العام يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أي جسم غريب والإبلاغ عنه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين الاستجابة للتحذيرات من قبل الجيش جراء تعامل طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي مع العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أماناُ في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم.
وحثت في الوقت ذاته المواطنين على تجنب الطرق المزدحمة وعدم الحركة بالسيارات لما فيه من خطر عليهم، مشيرة إلى أنه في حال كانوا موجودين بمركباتهم فمن الضروري الوقوف في مكان آمن لحين التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.
وحضت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم الاقتراب من باقي الأجسام الساقطة أو التعامل معها أو التجمهر بالقرب منها لحين وصول الفرق المختصة، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عنها وعن أماكن سقوطها لضمان سلامتهم وتجنب الخسائر البشرية والمادية على الرقم 911.
وبينت أنه في حال نشوب حريق أو خسائر بشرية جراء الحطام المتساقط ضرورة إبلاغ مديرية الدفاع المدني وتحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911.
ودعت مديرية الأمن المواطنون إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عنها كافة في هذه الظروف الاستثنائية لسلامتهم وسلامة عائلاتهم، وتمرير المعلومات أولاً بأول للجهات المختصة على الرقم 911 وتجنب الهلع والذعر.
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
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