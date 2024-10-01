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الأمن العام يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أي جسم غريب والإبلاغ عنه

10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين الاستجابة للتحذيرات من قبل الجيش جراء تعامل طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي مع العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أماناُ في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وحثت في الوقت ذاته المواطنين على تجنب الطرق المزدحمة وعدم الحركة بالسيارات لما فيه من خطر عليهم، مشيرة إلى أنه في حال كانوا موجودين بمركباتهم فمن الضروري الوقوف في مكان آمن لحين التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.

وحضت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم الاقتراب من باقي الأجسام الساقطة أو التعامل معها أو التجمهر بالقرب منها لحين وصول الفرق المختصة، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عنها وعن أماكن سقوطها لضمان سلامتهم وتجنب الخسائر البشرية والمادية على الرقم 911.

وبينت أنه في حال نشوب حريق أو خسائر بشرية جراء الحطام المتساقط ضرورة إبلاغ مديرية الدفاع المدني وتحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911.

ودعت مديرية الأمن المواطنون إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عنها كافة في هذه الظروف الاستثنائية لسلامتهم وسلامة عائلاتهم، وتمرير المعلومات أولاً بأول للجهات المختصة على الرقم 911 وتجنب الهلع والذعر.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.

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