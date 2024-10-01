الوحدات يتعادل مع الشارقة ويحتفظ بالصدارة الآسيوية

الوحدات يتعادل مع الشارقة ويحتفظ بالصدارة الآسيوية
التاريخ
10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أهدر فريق الوحدات فرصة المحافظة على تقدمه أمام الشارقة الإماراتي، واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت أمس على ستاد خالد بن محمد.
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