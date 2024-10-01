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الوحدات يتعادل مع الشارقة ويحتفظ بالصدارة الآسيوية

10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أهدر فريق الوحدات فرصة المحافظة على تقدمه أمام الشارقة الإماراتي، واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت أمس على ستاد خالد بن محمد.

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