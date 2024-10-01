حماس: الرد الإيراني رسالة قوية للاحتلال

حماس: الرد الإيراني رسالة قوية للاحتلال
التاريخ
10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية اليوم الثلاثاء، التي جاءت ردا على الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني بحسب ما وصفته.
وقالت في بيان صادر عن الحركة، "الرد الإيراني رسالة قوية للعدو الصهيوني وحكومته على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم."
MENAFN01102024000072011014ID1108736169
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.