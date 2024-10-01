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الأردن يعيد فتح أجوائه أمام حركة الطيران

10/1/2024 2:55:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه تم إعادة فتح المجال الجوي الأردني بعد إغلاقه أمام حركة الطائرات، نتيجة إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، وذلك حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية.
من جانبه، قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو إنه وبعد تقييم الأوضاع ومستوى المخاطر فقد تقرر إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء.

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