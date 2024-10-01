الأردن يعيد فتح أجوائه أمام حركة الطيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه تم إعادة فتح المجال الجوي الأردني بعد إغلاقه أمام حركة الطائرات، نتيجة إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، وذلك حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية.
من جانبه، قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو إنه وبعد تقييم الأوضاع ومستوى المخاطر فقد تقرر إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء.
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