معان : استحداث ٧٠ تخصصا ورفع أعداد الطلبة إلى ٢١ ألفا في جامعة الحسين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسين كريشان
كشف رئيس جامعه الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة ، أن هيئه اعتماد مؤسسات التعليم العالي وافقت على رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الى 21,000 طالباً وطالبة، وبمجمل تخصصات ما يقارب 70 تخصصا.
وقال الخرابشة ، في تصريح صحافي أن الجامعة ومن خلال تنفيذ الرؤى الملكية السامية بتطوير التعليم العالي في المملكة، اتخذت قرارات بفصل كلية الأميرة عائشة للتمريض والعلوم الصحية لتصبح كليتين منفصلتين وهي كلية التمريض وكلية العلوم الطبية، مبيناً أن هذا الإجراء سيساعد على استحداث تخصصات جديدة في الكليتين ورفع الطاقة الاستيعابية من الطلبة.
واضاف أنه سيتم استحداث تخصصات جديدة مثل العلاج الطبيعي، والصحافة الرقمية، والإدارة اللوجستية ، لافتا إلى أن استحداث التخصصات في جامعة يتم بعد عمل دراسات للوقوف على حاجة السوق من التخصصات ومعرفة التخصصات الراكدة والتخصصات المشبعة وبالتالي وضع الخطط والبرامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي في محافظة معان والوطن.
وبين الخرابشة أن عدد طلبة الجامعة الان يقارب 12000 طالبا وطالبة وتسعى الجامعة لزيادة عدد الطلبة بشكل مدروس من خلال رفع سوية البنية التحتية وزيادة اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وزيادة أعداد المختبرات التي تلزم لاستحداث هذه التخصصات الجديدة.
واوضح أن أعداد متزايدة من الطلبة من البلدان الشقيقة في تزايد مستمر الأمر الذي يعود إلى السمعة المتميزة التي اكتسبتها جامعة الحسين من خلال جودة التعليم المقدمة للطلبة والخيارات التي تسهل معيشة الطلبة في المجتمع المحلي لمحافظة معان.
وأشار إلى أن الجامعة هي المحرك الرئيسي لكافة قطاعات الحياة في معان وباديتها وهناك تعاون دائم مع عدد كبير من مؤسسات القطاع العام والخاص، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها مركز الدراسات والاستشارات وتنمية المجتمع، ومركز الابتكار والريادة والأبداع، وإذاعة صوت الجنوب، موجهة جميع طاقاتها ومرافقها لخدمة أبناء المجتمع المحلي المحيط بها.
MENAFN01102024000072011014ID1108736166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.