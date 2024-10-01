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معان : استحداث ٧٠ تخصصا ورفع أعداد الطلبة إلى ٢١ ألفا في جامعة الحسين

10/1/2024 2:53:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان

كشف رئيس جامعه الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة ، أن هيئه اعتماد مؤسسات التعليم العالي وافقت على رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الى 21,000 طالباً وطالبة، وبمجمل تخصصات ما يقارب 70 تخصصا.


وقال الخرابشة ، في تصريح صحافي أن الجامعة ومن خلال تنفيذ الرؤى الملكية السامية بتطوير التعليم العالي في المملكة، اتخذت قرارات بفصل كلية الأميرة عائشة للتمريض والعلوم الصحية لتصبح كليتين منفصلتين وهي كلية التمريض وكلية العلوم الطبية، مبيناً أن هذا الإجراء سيساعد على استحداث تخصصات جديدة في الكليتين ورفع الطاقة الاستيعابية من الطلبة.


واضاف أنه سيتم استحداث تخصصات جديدة مثل العلاج الطبيعي، والصحافة الرقمية، والإدارة اللوجستية ، لافتا إلى أن استحداث التخصصات في جامعة يتم بعد عمل دراسات للوقوف على حاجة السوق من التخصصات ومعرفة التخصصات الراكدة والتخصصات المشبعة وبالتالي وضع الخطط والبرامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي في محافظة معان والوطن.


وبين الخرابشة أن عدد طلبة الجامعة الان يقارب 12000 طالبا وطالبة وتسعى الجامعة لزيادة عدد الطلبة بشكل مدروس من خلال رفع سوية البنية التحتية وزيادة اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وزيادة أعداد المختبرات التي تلزم لاستحداث هذه التخصصات الجديدة.


واوضح أن أعداد متزايدة من الطلبة من البلدان الشقيقة في تزايد مستمر الأمر الذي يعود إلى السمعة المتميزة التي اكتسبتها جامعة الحسين من خلال جودة التعليم المقدمة للطلبة والخيارات التي تسهل معيشة الطلبة في المجتمع المحلي لمحافظة معان.


وأشار إلى أن الجامعة هي المحرك الرئيسي لكافة قطاعات الحياة في معان وباديتها وهناك تعاون دائم مع عدد كبير من مؤسسات القطاع العام والخاص، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها مركز الدراسات والاستشارات وتنمية المجتمع، ومركز الابتكار والريادة والأبداع، وإذاعة صوت الجنوب، موجهة جميع طاقاتها ومرافقها لخدمة أبناء المجتمع المحلي المحيط بها.

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