إطلاق مؤسسة Cambridge International Education امتحانات رقمية في يونيو 2026

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم مجموعة العالي التابعة لمؤسسة Cambridge University Press & Assessment (Cambridge ) عن إطلاق امتحانات رقمية في يونيو 2026، وبهذا ستتاح الفرصة أمام الطلاب في المدارس الكائنة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة لإجراء امتحان الورقة العامة الدولي للغة الإنجليزية في مستوى AS من Cambridge وأسئلة الاختيار من متعدد في مواد محاسبة IGCSE والاقتصاد وعلم الأحياء والكيمياء والفيزياء من Cambridge على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على أن تلبي هذه الامتحانات نفس معايير الصلاحية والموثوقية والمقارنة التي تتمتع بها امتحانات Cambridge الورقية، هذا إلى جانب أنها تمثل بداية الطرح العالمي للامتحانات الرقمية من Cambridge في مناهج Cambridge الكاملة IGCSE وAS وA level.

يجري الآن دعوة المدراس في بعض المناطق إلى التسجيل في المرحلة الأولى من الطرح الرقمي. وستشارك في برنامج المستخدمين الأوائل الذي سيمنحها إمكانية الوصول الحصري إلى منصة الامتحانات الرقمية المبتكرة من Cambridge. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه بفضل البرنامج، ستشارك المدارس والطلاب في اختبارات تجريبية رقمية، وجلسات تعريفية، واختبار وظائف المنصة الجديدة ومواد الدعم لتحسين تجربة المستخدم. وستتولى Cambridge مهمة جمع الآراء من المدارس المشتركة للمساعدة في تحسين منصتها الرقمية وتعزيزها.

عصر جديد من الامتحانات الرقمية

يعتمد المنهج الرقمي الذي تتبعه Cambridge على المبادئ التعليمية، بحيث تعمل الامتحانات على التثبت من فعالية عملية التعلم وتحسينها. وعلى هذا النحو، سنستخدم التكنولوجيا لتحسين سبل الوصول والجدوى، وأخيرًا التعلم. سيتخذ منهج انتقالنا إلى الامتحانات الرقمية شكلين:

الانتقال. ستمثل الامتحانات الرقمية المقرر إجراؤها في يونيو 2026 مرحلة انتقالية من الامتحانات الورقية الحالية إلى التنسيقات الرقمية في ظل تغيير طفيف على المناهج أو نوع التقييم أو أساليب التدريس.

التحول. نحن نعمل على تطوير مناهج وأشكال جديدة من الامتحانات بغرض تقييم الممتحنين بطريقة لم تكن ممكنة مع الامتحانات الورقية، على أن تتم إعادة تصميم التقييمات لدعم عملية التدريس والتعلم بما يتوافق مع مبادئ التعليم العالي ومهارات بيئة العمل، بناءً على منهج عماده الكفاءة يستند إلى التعاون والبحث على الإنترنت والبيانات ومهارات الاتصالات، على سبيل المثال.

نحن نستفيد من آراء مجتمعنا الدراسي، معتمدين على أبحاثنا وخبرتنا في الامتحانات لتحديد المنهج الذي يجب أن نستخدمه لكل من مؤهلاتنا. وبحلول عام 2033، ستتوفر 85% من مؤهلات Cambridge البارزة بخيار رقمي.

صرح Rod Smith، المدير الإداري للمجموعة في قسم التعليم الدولي في Cambridge، قائلاً: "لقد طالت الثورة الرقمية عالمنا بأكمله، بما في ذلك التعليم. وأود أن أشير إلى أن Cambridge International Education توفر مؤهلات لما يقرب من مليون طالب على مستوى العالم كل عام. وقد ساعدتنا الرؤى المستمدة من هذا المجتمع في إجراء أبحاث متعمقة منقطعة النظير ستتيح لنا تقديم الشكل الأمثل للامتحانات الرقمية بغية دعم وتقييم عملية التعلم."

خدمة الامتحانات التجريبية الرقمية

بالإضافة إلى برنامج المستخدمين الأوائل، تتمتع مدارس Cambridge بفرصة المشاركة في خدمة الاختبارات التجريبية الرقمية، إذ يمكنها الآن إبداء الرغبة في المشاركة من يناير إلى مارس 2025. جدير بالذكر أن هذه الخدمة لا تساعد المدارس في الاستعداد عمليًا للامتحانات الرقمية فحسب، بل تعيد نتائج الامتحانات التجريبية المصححة تلقائيًا أو على يد ممتحني Cambridge، بحيث يحصل المدرسون والدارسون على نتائج مفصلة توضح نتائج كل طالب وتساعدهم في تحديد النقاط التي يجب عليهم التركيز عليها في أثناء المراجعة. هذا، ومنذ إطلاق خدمة الامتحانات التجريبية الرقمية في 2023، أدى الطلاب في 31 بلدًا امتحاناتنا التجريبية الرقمية في 16 مادة ضمن IGCSE وAS وA Level من Cambridge.

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