إطلاق مؤسسة Cambridge International Education امتحانات رقمية في يونيو 2026

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم مجموعة التعليم
العالي التابعة لمؤسسة Cambridge University Press & Assessment (Cambridge ) عن إطلاق امتحانات رقمية في يونيو 2026، وبهذا ستتاح الفرصة أمام الطلاب في المدارس الكائنة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة لإجراء امتحان الورقة العامة الدولي للغة الإنجليزية في مستوى AS من Cambridge وأسئلة الاختيار من متعدد في مواد محاسبة IGCSE والاقتصاد وعلم الأحياء والكيمياء والفيزياء من Cambridge على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على أن تلبي هذه الامتحانات نفس معايير الصلاحية والموثوقية والمقارنة التي تتمتع بها امتحانات Cambridge الورقية، هذا إلى جانب أنها تمثل بداية الطرح العالمي للامتحانات الرقمية من Cambridge في مناهج Cambridge الكاملة IGCSE وAS وA level.
يجري الآن دعوة المدراس في بعض المناطق إلى التسجيل في المرحلة الأولى من الطرح الرقمي. وستشارك في برنامج المستخدمين الأوائل الذي سيمنحها إمكانية الوصول الحصري إلى منصة الامتحانات الرقمية المبتكرة من Cambridge. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه بفضل البرنامج، ستشارك المدارس والطلاب في اختبارات تجريبية رقمية، وجلسات تعريفية، واختبار وظائف المنصة الجديدة ومواد الدعم لتحسين تجربة المستخدم. وستتولى Cambridge مهمة جمع الآراء من المدارس المشتركة للمساعدة في تحسين منصتها الرقمية وتعزيزها.
عصر جديد من الامتحانات الرقمية
يعتمد المنهج الرقمي الذي تتبعه Cambridge على المبادئ التعليمية، بحيث تعمل الامتحانات على التثبت من فعالية عملية التعلم وتحسينها. وعلى هذا النحو، سنستخدم التكنولوجيا لتحسين سبل الوصول والجدوى، وأخيرًا التعلم. سيتخذ منهج انتقالنا إلى الامتحانات الرقمية شكلين:
الانتقال. ستمثل الامتحانات الرقمية المقرر إجراؤها في يونيو 2026 مرحلة انتقالية من الامتحانات الورقية الحالية إلى التنسيقات الرقمية في ظل تغيير طفيف على المناهج أو نوع التقييم أو أساليب التدريس.
التحول. نحن نعمل على تطوير مناهج وأشكال جديدة من الامتحانات بغرض تقييم الممتحنين بطريقة لم تكن ممكنة مع الامتحانات الورقية، على أن تتم إعادة تصميم التقييمات لدعم عملية التدريس والتعلم بما يتوافق مع مبادئ التعليم العالي ومهارات بيئة العمل، بناءً على منهج عماده الكفاءة يستند إلى التعاون والبحث على الإنترنت والبيانات ومهارات الاتصالات، على سبيل المثال.
نحن نستفيد من آراء مجتمعنا الدراسي، معتمدين على أبحاثنا وخبرتنا في الامتحانات لتحديد المنهج الذي يجب أن نستخدمه لكل من مؤهلاتنا. وبحلول عام 2033، ستتوفر 85% من مؤهلات Cambridge البارزة بخيار رقمي.
صرح Rod Smith، المدير الإداري للمجموعة في قسم التعليم الدولي في Cambridge، قائلاً: "لقد طالت الثورة الرقمية عالمنا بأكمله، بما في ذلك التعليم. وأود أن أشير إلى أن Cambridge International Education توفر مؤهلات لما يقرب من مليون طالب على مستوى العالم كل عام. وقد ساعدتنا الرؤى المستمدة من هذا المجتمع في إجراء أبحاث متعمقة منقطعة النظير ستتيح لنا تقديم الشكل الأمثل للامتحانات الرقمية بغية دعم وتقييم عملية التعلم."
خدمة الامتحانات التجريبية الرقمية
بالإضافة إلى برنامج المستخدمين الأوائل، تتمتع مدارس Cambridge بفرصة المشاركة في خدمة الاختبارات التجريبية الرقمية، إذ يمكنها الآن إبداء الرغبة في المشاركة من يناير إلى مارس 2025. جدير بالذكر أن هذه الخدمة لا تساعد المدارس في الاستعداد عمليًا للامتحانات الرقمية فحسب، بل تعيد نتائج الامتحانات التجريبية المصححة تلقائيًا أو على يد ممتحني Cambridge، بحيث يحصل المدرسون والدارسون على نتائج مفصلة توضح نتائج كل طالب وتساعدهم في تحديد النقاط التي يجب عليهم التركيز عليها في أثناء المراجعة. هذا، ومنذ إطلاق خدمة الامتحانات التجريبية الرقمية في 2023، أدى الطلاب في 31 بلدًا امتحاناتنا التجريبية الرقمية في 16 مادة ضمن IGCSE وAS وA Level من Cambridge.
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