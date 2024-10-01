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كسوف حلقي للشمس على الكرة الأرضية غدًا

10/1/2024 2:47:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد الكرة الأرضية يوم غد الأربعاء حدوث كسوف حلقي للشمس، ويستمر بكافة مراحله (6 ساعات و 4 دقائق) ما بين الساعة 06:42 مساءً وحتى الساعة 12:46 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية وهو غير مشاهد بسماء السعودية والعالم العربي.
وعَـدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس, ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك أن القمر يتحرك في مدار بيضاوي وليس دائريًا تمامًا, لذلك فهو يتحرك أحيانًا بعيدًا عن الأرض وقريبًا في أحيان أخرى، وسيكون القمر أثناء هذا الكسوف في "الأوج" (أبعد مسافة من الأرض) مما يجعل حجمه الظاهري صغيرًا جدًا.
وقال :" إنه عند الذروة العظمى للكسوف الحلقي سيكون القطر الظاهري للقمر أصغر بنسبة 6.4% من المتوسط ما يعني أنه غير قادر على تغطية الشمس تمامًا ولهذا السبب يُعَد هذا كسوفًا حلقيًا، ولذلك سيتمكن الراصدون في المناطق ضمن مسار الكسوف الحلقي الضيق عبر المحيط الهادئ والطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، من رؤية مرور القمر مباشرة أمام الشمس, ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدًا عن الأرض و حجمه الظاهري لن يكون كبيرًا كفاية, لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى "حلقة النور" ما يعني بأن هالة الشمس لن تكون مرئية.
ولفت الانتباه إلى أن الكسوف الحلقي سيصل ذروته العظمى عند الساعة 09:46 مساءً بتوقيت السعودية وسط المحيط الهادي وتحديدًا في الموقع (22° غربًا 114.5° جنوبًا) حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 87.1% فقط بالقمر وسيستمر لمدة 7 دقائق و 25 ثانية، و سيتبع ذلك بـ 3 دقائق وصول القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر عند الساعة 09:49 مساءً بتوقيت السعودية. يُذكر أن هذا الكسوف للشمس هو الثاني والأخير في سنة 2024م .

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