الفطيم للتنقل الكهربائي و BYD تعلنان افتتاح صالة العرض الجديدة في جدة

MENAFN - Al Watan) بعد النجاح الباهر لإطلاق صالة عرض BYD في الرياض في شهر مايو من هذا العام،وفي إطار التزامهما بتعزيز التحول نحو التنقل الأخضر في المملكة العربية السعودية ودعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة،أعلنت شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" وشركة BYD الرائدة عالميًا في صناعة المركبات الكهربائية عن الافتتاح الرسمي لصالة العرض الجديدة في الأوتومول الكائن في قلب عروس البحر الأحمر "جدة".

يأتي افتتاح صالة العرض الجديدة في إطار استراتيجية BYD "أقرب إليك" والتي تهدف إلى تسهيل وصول العملاء إلى حلول التنقل الأخضر وتشجيعهم على تبني وسائل صديقة للبيئة والاعتماد عليها بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة.

أثبتت شركة BYD نفسها باعتبارها الأولى عالمياً في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، حيث تعتبر العلامة التجارية الرائدة في الصين بحصة سوقية بارزة تبلغ 13.5%.

كما أنها الشركة الوحيدة التي قامت بتطوير تقنيتين داخليتين،"بطارية"Blade الخاصة بها والتي تعد من أكثر تقنيات البطاريات أمانًا وكفاءة، والنظام الذكي ثنائي الوضع (DM-i) للسيارات الهجينة القابلة للشحنطويلة المدى،.

وتتصدر BYD ميدان الابتكار التكنولوجي بما يربوا على 25000 براءة اختراع متماشيةً تماماً مع رؤية وطموح المملكة العربية السعودية في بناء اقتصاد مزدهر قائم على أساس التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، مما يتماشى مع التزام شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتسعى للقيام بدور رئيسي في تحول المملكة العربية السعودية نحو السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن لمستقبل أكثر اخضرار.

ومن المتوقع ان تصبح صالة العرض الجديدة في أوتو مول بجدة مرجعاً رئيسياًللعملاء لاستكشاف مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن من BYD في المملكة، حيث سيتم عرض نماذج BYD الكهربائية بالكامل، بما في ذلك طراز BYD SEAL الرياضية، وBYD HAN الفاخرة، وBYD ATTO 3 المُبتكرة، فضلًا عن الطرازات الهجينة القابلة للشحن وذات الأداء العالي BYD SONG PLUS و BYD QIN PLUS.

وتقدم الشركة نظامًا بيئيًا متكاملًا للسيارات الكهربائية، وتصنع أكثر من96% من قطع غيار سياراتها المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتم عملية صيانة السيارات بواسطة فنيين مدربين تدريبًا عاليًا ومعتمدين من الهيئة العالمية - معهد صناعة السيارات (IMI).

وقال المهندس بدر خوجندي، المدير العام لشركة BYD KSA، تعليقاً على المناسبة: "نحن سعداء بافتتاح صالة العرض الجديدة في جدة، المدينة التي تتميز بمجتمعها الحيوي المتبني للأفكار المتطورة، ونحن لا نكتفي بتوسيع نطاق تواجدنا في المملكة، بل نتفاعل أيضاً مع سوق يرحب بالتنقل المستدام في المستقبل".

وأضاف السيد خوجندي، "منذ إنطلاقنا في المملكة، شهد موقع BYD KSA الإلكتروني أكثر من 2.5 مليون زيارة، وفي جدة وحدها، تم إجراء أكثر من 1000 تجربة قيادة. هذه الأرقام تعكس بوضوح الطلب المتنامي على القيادة المتطورة والمستدامة. وباعتبارنا شركة تعتمد على البيانات وتركز بشكل أساسي على فهم احتياجات العملاء، فإننا نقوم بانتظام بإجراء دراسات لاستطلاع آراء الجمهور حول العلامة التجارية. وأظهرت النتائج أن أداء علامتنا التجارية يتفوق على العديد من العلامات التجارية اليابانية والأمريكية الرائدة وشركات صناعة السيارات الصينية الأخرى في مجالات رئيسية مثل "تصنيع السيارات المتقدمة تقنيًا" و"التصميم الداخلي الجذاب" وغيرها، ومع تزايد قيمة العلامة التجارية والوعي بها بشكل أكبر من قبل العملاء نحن على ثقة بأنمجموعة سيارات BYD الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ستلقى تفاعلًا منقطع النظير في مجتمع جدة الذي يتميز بالتطور والخبرة وتبني التكنولوجيا".

وأخيراً وبعد طول انتظار، أُتيحت للزوار في حفل افتتاح صالة عرض جدة فرصة خوض تجارب قيادة فريدة، مما مكنهم من استكشاف الأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المتقدمة وخصائص الأمان المتطورة لسيارات BYD من خلال هذا الصرح المميز.