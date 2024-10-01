الفطيم للتنقل الكهربائي و BYD تعلنان افتتاح صالة العرض الجديدة في جدة

(MENAFN
- Al Watan)
بعد النجاح الباهر لإطلاق صالة عرض BYD في الرياض في شهر مايو من هذا العام،وفي إطار التزامهما بتعزيز التحول نحو التنقل الأخضر في المملكة العربية السعودية ودعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة،أعلنت شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" وشركة BYD الرائدة عالميًا في صناعة المركبات الكهربائية عن الافتتاح الرسمي لصالة العرض الجديدة في الأوتومول الكائن في قلب عروس البحر الأحمر "جدة".
يأتي افتتاح صالة العرض الجديدة في إطار استراتيجية BYD "أقرب إليك" والتي تهدف إلى تسهيل وصول العملاء إلى حلول التنقل الأخضر وتشجيعهم على تبني وسائل نقل صديقة للبيئة والاعتماد عليها بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة.
أثبتت شركة BYD نفسها باعتبارها الأولى عالمياً في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة، حيث تعتبر العلامة التجارية الرائدة في الصين بحصة سوقية بارزة تبلغ 13.5%.
كما أنها الشركة الوحيدة التي قامت بتطوير تقنيتين داخليتين،"بطارية"Blade الخاصة بها والتي تعد من أكثر تقنيات البطاريات أمانًا وكفاءة، والنظام الذكي ثنائي الوضع (DM-i) للسيارات الهجينة القابلة للشحنطويلة المدى،.
وتتصدر BYD ميدان الابتكار التكنولوجي بما يربوا على 25000 براءة اختراع متماشيةً تماماً مع رؤية وطموح المملكة العربية السعودية في بناء اقتصاد مزدهر قائم على أساس التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، مما يتماشى مع التزام شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتسعى للقيام بدور رئيسي في تحول المملكة العربية السعودية نحو السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن لمستقبل أكثر اخضرار.
ومن المتوقع ان تصبح صالة العرض الجديدة في أوتو مول بجدة مرجعاً رئيسياًللعملاء لاستكشاف مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن من BYD في المملكة، حيث سيتم عرض نماذج BYD الكهربائية بالكامل، بما في ذلك طراز BYD SEAL الرياضية، وBYD HAN الفاخرة، وBYD ATTO 3 المُبتكرة، فضلًا عن الطرازات الهجينة القابلة للشحن وذات الأداء العالي BYD SONG PLUS و BYD QIN PLUS.
وتقدم الشركة نظامًا بيئيًا متكاملًا للسيارات الكهربائية، وتصنع أكثر من96% من قطع غيار سياراتها المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتم عملية صيانة السيارات بواسطة فنيين مدربين تدريبًا عاليًا ومعتمدين من الهيئة العالمية - معهد صناعة السيارات (IMI).
وقال المهندس بدر خوجندي، المدير العام لشركة BYD KSA، تعليقاً على المناسبة: "نحن سعداء بافتتاح صالة العرض الجديدة في جدة، المدينة التي تتميز بمجتمعها الحيوي المتبني للأفكار المتطورة، ونحن لا نكتفي بتوسيع نطاق تواجدنا في المملكة، بل نتفاعل أيضاً مع سوق يرحب بالتنقل المستدام في المستقبل".
وأضاف السيد خوجندي، "منذ إنطلاقنا في المملكة، شهد موقع BYD KSA الإلكتروني أكثر من 2.5 مليون زيارة، وفي جدة وحدها، تم إجراء أكثر من 1000 تجربة قيادة. هذه الأرقام تعكس بوضوح الطلب المتنامي على القيادة المتطورة والمستدامة. وباعتبارنا شركة تعتمد على البيانات وتركز بشكل أساسي على فهم احتياجات العملاء، فإننا نقوم بانتظام بإجراء دراسات لاستطلاع آراء الجمهور حول العلامة التجارية. وأظهرت النتائج أن أداء علامتنا التجارية يتفوق على العديد من العلامات التجارية اليابانية والأمريكية الرائدة وشركات صناعة السيارات الصينية الأخرى في مجالات رئيسية مثل "تصنيع السيارات المتقدمة تقنيًا" و"التصميم الداخلي الجذاب" وغيرها، ومع تزايد قيمة العلامة التجارية والوعي بها بشكل أكبر من قبل العملاء نحن على ثقة بأنمجموعة سيارات BYD الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ستلقى تفاعلًا منقطع النظير في مجتمع جدة الذي يتميز بالتطور والخبرة وتبني التكنولوجيا".
وأخيراً وبعد طول انتظار، أُتيحت للزوار في حفل افتتاح صالة عرض جدة فرصة خوض تجارب قيادة فريدة، مما مكنهم من استكشاف الأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المتقدمة وخصائص الأمان المتطورة لسيارات BYD من خلال هذا الصرح المميز.
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