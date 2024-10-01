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فتح باب التقديم لصندوق الفورمولا إي لمستقبل أفضل

10/1/2024 2:47:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الفورمولا إي اليوم عملية تقديم الطلبات لبرنامجها الرائد لدعم الجمعيات الخيرية - صندوق الفورمولا إي لمستقبل أفضل - والذي يوفر الدعم المباشر للجمعيات الخيرية، والمجتمعات في جميع الأسواق التي تستضيف السباقات في الموسم الحادي عشر بهدف ترك تأثير أعمق، ودائم، وأكثر استهدافًا.
وقد تم إطلاق“صندوق الفورمولا إي لمستقبل أفضل” خلال الموسم العاشر للبطولة، لمواصلة الإرث الإيجابي الذي تتركه بطولة العالم للفورمولا إي في المدن المستضيفة، والمساهمة في الحفاظ على معايير الاستدامة الرائدة عالميًا التي تضعها بطولة العالم للفورمولا إي التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن قطاعي الرياضة والاستدامة.
وبهدف تسريع التقدم البشري المستدام من خلال قوة سباقات السيارات الكهربائية، يعمل الصندوق على تمكين المجتمعات ودعمها من خلال المبادرات التي ستترك أثرًا ملموسًا على مدار العام يتجاوز عطلات نهاية الأسبوع للسباق من خلال تقديم تمويل بمبلغ (25 ألف يورو لكل مدينة)، وإلى جانب التمويل ستلتزم الفورمولا إي بالعمل مع هذه المؤسسات والجمعيات لتوفير الوعي بقضاياها، مع التركيز على المبادرات المتوافقة مع هدف الفورمولا إي، واستراتيجية الاستدامة التي تحقق تأثيرًا بيئيًا واجتماعيًا، حيث تم تصميم "صندوق الفورمولا إي لمستقبل أفضل" لترك تأثير ملموس يستمر على مدار العام.
كما يقدم هذا الصندوق أيضًا دورًا محوريًا في استراتيجية التأثير الاجتماعي لعدالة سباقات الفورمولا إي، والتي تعالج أوجه عدم المساواة الاجتماعية، وترعى المجتمعات المرنة والمتنوعة في الأماكن التي تقام فيها السباقات، ويتماشى هذا التركيز مع التزام بطولة الفورمولا إي الأوسع بالتنوع والمساواة، داخليًا وخارجيًا.
تم الإعلان عن إنشاء هذا الصندوق في نهاية الموسم العاشر قبل سباق برلين للفورمولا إي 2024 في مايو الماضي، وتم تعميمه ليشمل جميع المدن التي ستستضيف السباقات المتبقية من الموسم العاشر، وهي (شنغهاي، وبورتلاند، ولندن) حيث سيتيح التمويل تأثيرً متوقعًا على 13520 شخصًا في تلك المجتمعات المحلية.
بالنسبة للموسم الحادي عشر، سيركز الصندوق على:
- دعم المجتمعات الأقل تمثيلًا في مواقع السباق، ومعالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية.
- حماية البيئة، وإعطاء الأولوية للطبيعة، وجودة الهواء في البيئات الحضرية.
- مشاركة المجتمعات المحلية في الانتقال إلى أنماط حياة أكثر استدامة، وإلى جانب التمويل نفسه، تلتزم الفورمولا إي بالعمل مع كل مؤسسة خيرية بشكل كامل، وتوفير الوعي بالقضايا التي تعمل من أجلها، والتعامل المباشر مع المنظمة، وتقديم الدعم التطوعي أثناء تواجدها في المدينة.
كما سيتم أيضًا إدراج المنظمات ضمن استراتيجية الاستدامة الأوسع نطاقًا للفورمولا إي، بما في ذلك استضافة ممثلين عنها في الحلبة، وتعريفهم بالنظام البيئي الأوسع للفورمولا إي كجزء من ساعة الإلهام للسلسلة التي تقام كل أسبوع سباق، لإشراك المجتمعات المحلية في سباقات الفورمولا إي، من أجل نشر الوعي بشأن البيئة والصحة، وأفضل ممارسات الاستدامة الاجتماعية.
عملية تقديم الطلبات الخيرية
1- التعبير عن الاهتمام: سيتعين على المؤسسات الخيرية استكمال نموذج التعبير عن الاهتمام بحلول الموعد النهائي في سوقها.
2- المراجعة واختصار القائمة: تقوم الفورمولا إي بمراجعة جميع الطلبات المقدمة، وتنشئ قائمة مختصرة بناءً على التوافق مع موضوعات تأثير الصندوق ورسالته.
3- تقديم الاقتراح الكامل: تتم دعوة المنظمات المدرجة في القائمة المختصرة لتقديم اقتراح تمويل كامل.
4- الاختيار النهائي: ستقوم لجنة الاختيار بمراجعة المقترحات الكاملة المستلمة، وفقًا لمعايير التمويل، واختيار قضية واحدة لكل مدينة.
وبهذه المناسبة قالت جوليا بالي، نائب الرئيس للاستدامة في الفورمولا إي: نحن سعداء بتوسيع نطاق“صندوق الفورمولا إي لمستقبل أفضل” ليشمل جميع المدن المستضيفة في الموسم الحادي عشر، بعد التأثير الفوري والدائم الذي أحدثه الصندوق في الأسواق الأربعة في سباقات الموسم العاشر، والذي استفاد منه أكثر من 13500 شخص.
وأوضحت: أن مهمتنا كبطولة لا تقتصر على أن نترك كل موقع نتسابق فيه في وضع أفضل، بل نسعى أن يكون لتأثيرنا فوائد ذات مغزى وقابلة للقياس ودائمة.
وأضافت بالي: نحن ندرك أن المجتمعات المحرومة والأكثر تنوعًا غالبًا ما تكون هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، لذا من خلال دعم الجمعيات الخيرية والمشاريع التي تركز على حماية البيئة، وتحسين جودة الهواء، يمكننا مساعدة أولئك الأشخاص الأكثر احتياجًا

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