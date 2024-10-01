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سلطان القديري رئيسًا تنفيذيًّا لسمة

10/1/2024 2:47:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن قرار مجلس إدارتها بتعيين الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن القديري رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024م . يأتي هذا القرار بناءً على ما حقّقه من إنجازات خلال مسيرته المهنية، كما يعكس توجّه المجلس الرامي لتعزيز نمو واستقرار قطاع صناعة المعلومات الائتمانية.
انطلقت مسيرة القديري المهنيّة كعضو في فريق مشروع تأسيس وبناء قاعدة بيانات المعلومات الائتمانية الوطنية لقياس المخاطر بالتعاون مع شركة ستاندرد آند بورز العالمية (P&S). وتدرج بعدها في العديد من المناصب الإدارية والقيادية في سمة، كتولّيه منصب رئيس إدارة البيانات؛ إذ قام بتأسيس إدارة متخصصة تهتم بالجوانب الجوهرية للبيانات مثل العمليات التشغيلية للبيانات، وجودة البيانات وحوكمتها، وذكاء الأعمال، ومن ثم تعيينه رئيسًا لإدارة المنتجات؛ حيث ساهم في بناء وتطوير منتجات وخدمات تهدف لدعم عمليات واستراتيجيات اتخاذ القرارات الائتمانية لرفع الكفاءة والفعالية التشغيلية للمؤسسات المالية وجهات التمويل الأخرى. وكما امتدت مساهمته إلى تطوير منتجات وخدمات تخدم عمليات تمويل الأفراد والشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم وتمكين القطاعات التي تخدم توجّهات برنامج تطوير القطاع المالي كقطاع التقنية المالية والمصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل في العديد من اللجان الداخلية في سمة، مثل لجان تقنية المعلومات، وحوكمة البيانات وخصوصيتها، وإدارة المخاطر المؤسسية، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال.
وقد كان للقديري بصمة في العديد من المشاريع البارزة التي أسهمت في تطوير ونمو صناعة المعلومات الائتمانية في المملكة. فخلال 16 عامًا الماضية، ساهم في بناء وتنمية شراكات استراتيجية عدّة مع شركات ومنظمات دولية كبرى، مثل فايكو (FICO) وإيكويفاكس (Equifax)، كما شارك أيضًا في تنفيذ وإدارة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تبنّي وتطبيق المعايير والمتطلبات الخاصة بالمنظمة الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF)، وتطبيق معايير جمع وإدارة بيانات عقود المشتقات المالية الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما).
وعلى المستوى الخليجي والدولي، فقد لعب دورًا جوهريًّا بمشاركته في تنفيذ المشروع الخاص بالمبادرة الاستراتيجية الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج . كما مثّل سمة في لقاءات المختصين في مجال المعلومات الائتمانية التي تقيمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين دول الخليج بما يتعلق بصناعة المعلومات الائتمانية. وقد اُختير كذلك لتمثيل الشركة دوليًّا كعضو في اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تعمل تحت مظلة صندوق النقد العربي؛ حيث شارك بأوراق عمل ودراسات تستعرض تجربة سمة في مجال صناعة المعلومات الائتمانية. كما مثّل شركة سمة كمشارك في عدة مبادرات تابعة لصندوق النقد الدولي التابع لمجموعة البنك الدولي، من عام 2016 وحتى عام 2021 والخاصة ببناء ونشر تقارير مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال .
الجدير بالذكر، أنّ القديري حصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير من جامعة متشقن الشرقية في الولايات المتحدة الأمريكية في ذات التخصص، وعمل على بناء وتطوير مهاراته العملية من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والتعلم الذاتي. حيث أتمّ العديد من برامج تطوير المهارات القيادية والاستراتيجية في أعرق الجامعات العالمية، كجامعة لندن للأعمال في بريطانيا، وجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة، إلى جانب تركيزه على جوانب التطوير الذاتي من خلال تعلّمه تطوير البرمجيات المحلية والسحابية، وبناء قواعد البيانات وتبادلها وتصميم منصّات البنية التحتية للأنظمة التقنية.

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