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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله راع استراتيجي في معرض الصقور السعودي الدولي 2024

10/1/2024 2:47:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الراعي الاستراتيجي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، اكتمال استعداداتها للمشاركة في النسخة السادسة من المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر في ملهم (شمال مدينة الرياض).
سيستعرض جناح الهيئة من خلال شاشات تفاعلية مجموعة من مشاريع السياحة البيئية البارزة، مثل "كرفانات الحسكي، والمخيمات البيئية، وفيضة أم العصافير، ومهرجان شتاء درب زبيدة، إضافة إلى التعريف بمواقع تاريخية مهمة مثل قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وسوق لينة التراثي، وبركة العشار، وسيتناول الجناح محمية الشمال للصيد المستدام، واستعراض أنواع الطرائد المتاحة ووسائل الصيد المسموح بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على "فعالية لقط الفقع"، وهي مبادرة تُطلق لأول مرة هذا العام، كما سيتعرف الزوار على خيارات الإقامة المتاحة في محمية الشمال للصيد المستدام مثل المخيمات والنزل البيئية، واستعراض ميادين الرماية التي تحتوي على الأطباق المتحركة والأهداف الثابتة، مع إمكانية الحجز المباشر للأنشطة داخل المحمية.
وفي إطار جهود الهيئة في حماية الكائنات الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي، سيعرض الجناح مركز إكثار الحبارى، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي يهدف إلى إكثار طائر الحبارى، أحد الطيور النادرة المهددة بالانقراض التي توليها المحمية اهتمامًا كبيرًا ضمن مهامها الأساسية، بالإضافة إلى ذلك سيحتوي الجناح على قسم خاص يضم عرضًا حيًا لطائر الحبارى، مما يمنح الزوار فرصة مميزة لرؤية هذا الكائن عن قرب والتعرف على أبرز برامج الحماية والإكثار التي تُنفذ للحفاظ عليه.
تجدر الإشارة إلى أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتد على مساحة تزيد عن 91,500 كيلومتر مربع، وتحتضن أكثر من 162 نوعًا من الكائنات الفطرية و179 نوعًا من النباتات، مما يجعلها من أبرز الوجهات البيئية في المملكة. كما تعد محمية الشمال للصيد المستدام وجهة رئيسية لهواة الصيد، حيث تقدم تجارب متكاملة للصيد والإقامة مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية.

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