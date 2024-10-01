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ستيلانتس للسيارات تخطط لاستثمار 116 مليون يورو فى مصر خلال 3 سنوات - جريدة البورصة

10/1/2024 2:46:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط مجموعة“ستيلانتس للسيارات” لضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 116 مليون يورو لتصنيع 4 طرازات جديدة خلال 3 سنوات متتالية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع مسئولى مجموعة“ستيلانتس للسيارات”؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة فى مصر.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خطط المجموعة للتوسع فى تصنيع السيارات فى مصر، هذا بخلاف المشروعات القائمة فى مصر حاليًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

وقال هشام حسنى، المدير التنفيذى لشركة ستيلانتس، إن الشركة حريصة على متابعة تنفيذ خططها القائمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مع العمل على التوسّع فى السوق المصرية، لاسيما فى ضوء الحوافز التى توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.

وأضاف أن شركة“ستيلانتس” طورت خطة لتوطين التصنيع المحلى فى مصر من خلال الاستثمار فى 4 طرازات جديدة مختلفة، وتقديمها خلال 3 سنوات متتالية بإجمالى استثمارات تزيد على 116 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع تصنيع مع شريك محلى لمنتج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وذلك بهدف المُساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق أخرى.

وأشار المدير التنفيذى لشركة ستيلانتس، إلى أن خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلى فى منتجات الشركة سيتم على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من نسبة 45% مكون محلى فى 2025 وصولاً إلى 52% بحلول عام 2028.

وخلال الاجتماع، قدم حسنى، عرضاً تفصيلياً لجهود شركة ستيلانتس، وخططها المستقبلية لتوطين المكون المحلى فى تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية فى هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التى تُسهم فى دعم مشروعات وخطط الشركة للتوسّع فى مصر.

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