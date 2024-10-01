ستيلانتس للسيارات تخطط لاستثمار 116 مليون يورو فى مصر خلال 3 سنوات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط مجموعة“ستيلانتس للسيارات” لضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 116 مليون يورو لتصنيع 4 طرازات جديدة خلال 3 سنوات متتالية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع مسئولى مجموعة“ستيلانتس للسيارات”؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة فى مصر.
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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خطط المجموعة للتوسع فى تصنيع السيارات فى مصر، هذا بخلاف المشروعات القائمة فى مصر حاليًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
وقال هشام حسنى، المدير التنفيذى لشركة ستيلانتس، إن الشركة حريصة على متابعة تنفيذ خططها القائمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مع العمل على التوسّع فى السوق المصرية، لاسيما فى ضوء الحوافز التى توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأضاف أن شركة“ستيلانتس” طورت خطة لتوطين التصنيع المحلى فى مصر من خلال الاستثمار فى 4 طرازات جديدة مختلفة، وتقديمها خلال 3 سنوات متتالية بإجمالى استثمارات تزيد على 116 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع تصنيع مع شريك محلى لمنتج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وذلك بهدف المُساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق أخرى.
وأشار المدير التنفيذى لشركة ستيلانتس، إلى أن خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلى فى منتجات الشركة سيتم على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من نسبة 45% مكون محلى فى 2025 وصولاً إلى 52% بحلول عام 2028.
وخلال الاجتماع، قدم حسنى، عرضاً تفصيلياً لجهود شركة ستيلانتس، وخططها المستقبلية لتوطين المكون المحلى فى تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية فى هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التى تُسهم فى دعم مشروعات وخطط الشركة للتوسّع فى مصر.
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