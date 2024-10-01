أسعار النفط تقفز 3% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال جلسة الثلاثاء، مع تقارير عن عدم إدخال“أوبك+” أي تغييرات على اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج خلال اجتماعها هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تصعيد عسكري كبير في الشرق الأوسط.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر – العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.9% أو 2.09 دولار إلى 73.79 دولار للبرميل.

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فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.1% أو ما يعادل 2.11 دولار إلى 70.28 دولار للبرميل.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لشن هجوم وشيك ضد إسرائيل بإطلاق صواريخ باليستية، مهددًا بـعواقب وخيمة حال تنفيذ الهجوم، حسبما ذكرت صحيفة“فاينانشال تايمز”.

ونقلت وكالة“رويترز” عن مصدر على دراية بالأمر قوله:“على الرغم من أن وضع سوق النفط معقد بعض الشيء، لا أتوقع قرارًا جديدًا أو أي تغييرًا في اتفاق أوبك+ خلال اجتماع الأربعاء”.

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