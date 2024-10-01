أسعار النفط تقفز 3% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال جلسة الثلاثاء، مع تقارير عن عدم إدخال“أوبك+” أي تغييرات على اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج خلال اجتماعها هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تصعيد عسكري كبير في الشرق الأوسط.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر – العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 2.9% أو 2.09 دولار إلى 73.79 دولار للبرميل.
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فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.1% أو ما يعادل 2.11 دولار إلى 70.28 دولار للبرميل.
وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لشن هجوم وشيك ضد إسرائيل بإطلاق صواريخ باليستية، مهددًا بـعواقب وخيمة حال تنفيذ الهجوم، حسبما ذكرت صحيفة“فاينانشال تايمز”.
ونقلت وكالة“رويترز” عن مصدر على دراية بالأمر قوله:“على الرغم من أن وضع سوق النفط معقد بعض الشيء، لا أتوقع قرارًا جديدًا أو أي تغييرًا في اتفاق أوبك+ خلال اجتماع الأربعاء”.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108736097
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