تصديرى الهندسية يطلق بعثة تجارية إلى غانا بمشاركة 10 شركات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نظم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بعثة تجارية تضم 10 شركات إلى دولة غانا، بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجارى بهدف زيادة الصادرات الهندسية إلى الدول الأفريقية.
وقالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ورئيس البعثة، إن البعثة تضم عدداً من القطاعات الحيوية منها الأجهزة المنزلية والكهربائية وقطاع أدوات المائدة والمطبخ والطلمبات والمحركات وقطاع وسائل النقل.
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وكشفت المدير التنفيذى للمجلس، أن البعثة تستكمل الآن لقاءات مع عدد من الشركات المستوردة فى غانا ضمن خطة جرى التجهيز لها من أجل تحقيق مستهدف الزيارة وتوقيع عقود تصديرية فى المستقبل للشركات المصرية المشاركة فى البعثة.
أشارت حلمي، إلى أن البعثة ستتجه يوم 2 أكتوبر إلى دولة كوت ديفوار بغرض التواجد فى السوق بالمنتجات الهندسية المصرية ، وهذا السوق الحيوى يأتى ضمن أولويات المجلس كأحد أهم الدول الأفريقية.
وأعلن المجلس مؤخرا ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وأشار التقرير الشهرى للمجلس، إلى أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى شهر أغسطس 2024 بنسبة 12.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، بإجمالى صادرات بلغت 443.6 مليون دولار.
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