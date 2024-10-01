تصديرى الهندسية يطلق بعثة تجارية إلى غانا بمشاركة 10 شركات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نظم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بعثة تجارية تضم 10 شركات إلى دولة غانا، بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD وجهاز التمثيل التجارى بهدف زيادة الصادرات الهندسية إلى الدول الأفريقية.

وقالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ورئيس البعثة، إن البعثة تضم عدداً من القطاعات الحيوية منها الأجهزة المنزلية والكهربائية وقطاع أدوات المائدة والمطبخ والطلمبات والمحركات وقطاع وسائل النقل.

موضوعاترئيس وزراء بافاريا الألمانية يلتقى“مدبولى” الخميس المقبل “الكوميسا” تصدر اتفاقية حماية الاستثمارات بين دول التجمع العام المقبل “المصرية العالمية للسيارات” تخطط لاستثمار 100 مليون دولار

وكشفت المدير التنفيذى للمجلس، أن البعثة تستكمل الآن لقاءات مع عدد من الشركات المستوردة فى غانا ضمن خطة جرى التجهيز لها من أجل تحقيق مستهدف الزيارة وتوقيع عقود تصديرية فى المستقبل للشركات المصرية المشاركة فى البعثة.

أشارت حلمي، إلى أن البعثة ستتجه يوم 2 أكتوبر إلى دولة كوت ديفوار بغرض التواجد فى السوق بالمنتجات الهندسية المصرية ، وهذا السوق الحيوى يأتى ضمن أولويات المجلس كأحد أهم الدول الأفريقية.

وأعلن المجلس مؤخرا ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأشار التقرير الشهرى للمجلس، إلى أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً فى شهر أغسطس 2024 بنسبة 12.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، بإجمالى صادرات بلغت 443.6 مليون دولار.