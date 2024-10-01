الصناعات الغذائية: 35 شركة مصرية تشارك فى البعثة التجارية إلى العراق - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) شاركت مصر ممثلة فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجارى و35 شركة بقطاع الصناعات الغذائية فى البعثة التجارية إلى العراق خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الحالى.
وقال علاء الوكيل رئيس لجنة المعارض والبعثات فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن هذه البعثة تأتى بالتزامن مع معرض Iraq Food & Beverage الذى يُقام فى بغداد من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، وتعد هذه المشاركة أكبر مشاركة لجناح مصرى متخصص فى الصناعات الغذائية فى بغداد منذ أكثر من 20 عاماً.
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وأضاف أن هذه الزيارة تأتى لتعزيز التعاون الثنائى وبحث الفرص الاستثمارية المستقبلية، وتشمل المشاركة المصرية كافة القطاعات الغذائية، ومنها: الخضروات والفواكه المجمدة، البطاطس النصف مقلية، الحلويات والسكاكر، إضافات الأغذية، الزيوت والسمن، المكرونة، المعلبات، والعديد من المنتجات الأخرى.
وقالت مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن العراق من أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، وتأتى فى المركز التاسع لصادرات مصر الغذائية فى عام 2023.
أضافت أن قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى العراق بلغت 175 مليون دولار فى عام 2023، محققة نسبة زيادة 32% مقارنة بعام 2022 الذى بلغت فيه الصادرات 133 مليون دولار.
ووفقًا لتقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بلغت الصادرات المصرية الغذائية إلى العراق فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 حوالى 112 مليون دولار بنسبة زيادة 7% عن صادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 105 ملايين دولار.
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