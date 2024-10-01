الصناعات الغذائية: 35 شركة مصرية تشارك فى البعثة التجارية إلى العراق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شاركت مصر ممثلة فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجارى و35 شركة بقطاع الصناعات الغذائية فى البعثة التجارية إلى العراق خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الحالى.

وقال علاء الوكيل رئيس لجنة المعارض والبعثات فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن هذه البعثة تأتى بالتزامن مع Iraq Food & Beverage الذى يُقام فى بغداد من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، وتعد هذه المشاركة أكبر مشاركة لجناح مصرى متخصص فى الصناعات الغذائية فى بغداد منذ أكثر من 20 عاماً.

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وأضاف أن هذه الزيارة تأتى لتعزيز التعاون الثنائى وبحث الفرص الاستثمارية المستقبلية، وتشمل المشاركة المصرية كافة القطاعات الغذائية، ومنها: الخضروات والفواكه المجمدة، البطاطس النصف مقلية، الحلويات والسكاكر، إضافات الأغذية، الزيوت والسمن، المكرونة، المعلبات، والعديد من المنتجات الأخرى.

وقالت مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن العراق من أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، وتأتى فى المركز التاسع لصادرات مصر الغذائية فى عام 2023.

أضافت أن قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى العراق بلغت 175 مليون دولار فى عام 2023، محققة نسبة زيادة 32% مقارنة بعام 2022 الذى بلغت فيه الصادرات 133 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بلغت الصادرات المصرية الغذائية إلى العراق فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 حوالى 112 مليون دولار بنسبة زيادة 7% عن صادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 105 ملايين دولار.