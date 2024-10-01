ريتز لتجارة السيارات تخطط للتوسع فى السوق المصرى والسعودى والإماراتى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة ريتز المتخصصة فى تجارة السيارات الفارهة عن خططها لافتتاح فرع جديد فى غرب القاهرة، إلى جانب التوسع فى محافظات أخرى مثل الجيزة والإسكندرية، وذلك فى المرحلة الأولى لتغطية مناطق الوجه البحرى والقبلى.

وقال محمد أبوشادى، رئيس مجلس إدارة شركة ريتز، إن الشركة تخطط لفتح فروع خارج مصر، بدءًا من السعودية والإمارات، بهدف توسيع قاعدة عملائها.

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جاء ذلك خلال افتتاح أول صالة عرض لها فى مصر للسيارات الفاخرة بالقرب من مدينتى أمس، والتى تأتى فى إطار رؤية الشركة الاستراتيجية لتقديم خدمات مخصصة لعملائها.

أوضح أن“ريتز” تتعاون مع شريك أجنبى متخصص بصالة العرض الجديدة، حيث يضمن ذلك تقديم الدعم اللازم لتوفير جميع أنواع السيارات بمواصفات متنوعة.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، قام رئيس مجلس إدارة شركة ريتز، بإبرام العديد من الاتفاقيات الخارجية مع شركات عالمية، منها شركة ألمانية لتوفير قطع الغيار والمساعدة فى توفير الكماليات النادرة فى سوق السيارات الفاخرة المصرى.كما توفر“ريتز” قسمًا خاصًا للعملاء لاختيار تصميمات خاصة للسيارات، مما يسمح لهم بتخصيص سياراتهم بالتفاصيل المحددة وضمان تلبية جميع الطلبات الخاصة.

وتسعى الشركة لتطوير خدمات ما بعد البيع، حيث تتحمل مسئولية كاملة عن السيارة بدايةً من ترخيصها فى وحدات المرور، والصيانات المطلوبة، وتوفير قطع الغيار واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى التعامل مع شركات التأمين.

كما تتمتع الشركة بقسم خاص للمبيعات وقسم آخر للتعاملات البنكية لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات المالية، اعتمادًا على الاتفاقيات المبرمة مع العديد من البنوك الأجنبية والمحلية، مع توفير نظام بنكى خاص للعملاء يتيح جميع طرق السداد المناسبة.