ريتز لتجارة السيارات تخطط للتوسع فى السوق المصرى والسعودى والإماراتى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة ريتز المتخصصة فى تجارة السيارات الفارهة عن خططها لافتتاح فرع جديد فى غرب القاهرة، إلى جانب التوسع فى محافظات أخرى مثل الجيزة والإسكندرية، وذلك فى المرحلة الأولى لتغطية مناطق الوجه البحرى والقبلى.
وقال محمد أبوشادى، رئيس مجلس إدارة شركة ريتز، إن الشركة تخطط لفتح فروع خارج مصر، بدءًا من السعودية والإمارات، بهدف توسيع قاعدة عملائها.
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جاء ذلك خلال افتتاح أول صالة عرض لها فى مصر للسيارات الفاخرة بالقرب من مدينتى أمس، والتى تأتى فى إطار رؤية الشركة الاستراتيجية لتقديم خدمات مخصصة لعملائها.
أوضح أن“ريتز” تتعاون مع شريك أجنبى متخصص بصالة العرض الجديدة، حيث يضمن ذلك تقديم الدعم اللازم لتوفير جميع أنواع السيارات بمواصفات متنوعة.
ووفقا لبيان صادر عن الشركة، قام رئيس مجلس إدارة شركة ريتز، بإبرام العديد من الاتفاقيات الخارجية مع شركات عالمية، منها شركة ألمانية لتوفير قطع الغيار والمساعدة فى توفير الكماليات النادرة فى سوق السيارات الفاخرة المصرى.كما توفر“ريتز” قسمًا خاصًا للعملاء لاختيار تصميمات خاصة للسيارات، مما يسمح لهم بتخصيص سياراتهم بالتفاصيل المحددة وضمان تلبية جميع الطلبات الخاصة.
وتسعى الشركة لتطوير خدمات ما بعد البيع، حيث تتحمل مسئولية كاملة عن السيارة بدايةً من ترخيصها فى وحدات المرور، والصيانات المطلوبة، وتوفير قطع الغيار واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى التعامل مع شركات التأمين.
كما تتمتع الشركة بقسم خاص للمبيعات وقسم آخر للتعاملات البنكية لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات المالية، اعتمادًا على الاتفاقيات المبرمة مع العديد من البنوك الأجنبية والمحلية، مع توفير نظام بنكى خاص للعملاء يتيح جميع طرق السداد المناسبة.
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