المصرية العالمية للسيارات تخطط لاستثمار 100 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط مجموعة المصرية العالمية للسيارات، لاستثمار 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، ضمن خطة لتعزيز وتوطين صناعة السيارات فى مصر.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لقاء مع مسئولى الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة توطين صناعة السيارات فى مصر.



موضوعاترئيس وزراء بافاريا الألمانية يلتقى“مدبولى” الخميس المقبل “الكوميسا” تصدر اتفاقية حماية الاستثمارات بين دول التجمع العام المقبل “الضرائب” توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية

وأكد رئيس الوزراء أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة فى إطار خطط التوسع المختلفة فى قطاع الصناعة.



وأشار إلى الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل على زيادة أعداد السيارات المُنتجة فى مصر.

وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع لها فى مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجهًا بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور.

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام فى مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً إلى مخطط الشركة لاستثمار حوالى 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات فى مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمى مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة التواجد التصديرى المصرى فى الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل.

كما تتوقع الشركة أن تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالى 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى تصدير حوالى 105 آلاف سيارة إلى الأسواق الخارجية.

وأشار“نصير”، إلى إجمالى نسبة المكون المحلى المستهدف بنحو 48%، وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلى للمشروع.