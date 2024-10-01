المصرية العالمية للسيارات تخطط لاستثمار 100 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط مجموعة المصرية العالمية للسيارات، لاستثمار 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، ضمن خطة لتعزيز وتوطين صناعة السيارات فى مصر.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لقاء مع مسئولى الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة توطين صناعة السيارات فى مصر.
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وأكد رئيس الوزراء أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة فى إطار خطط التوسع المختلفة فى قطاع الصناعة.
وأشار إلى الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل على زيادة أعداد السيارات المُنتجة فى مصر.
وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع لها فى مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجهًا بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور.
وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام فى مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً إلى مخطط الشركة لاستثمار حوالى 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات فى مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمى مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة التواجد التصديرى المصرى فى الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل.
كما تتوقع الشركة أن تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالى 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى تصدير حوالى 105 آلاف سيارة إلى الأسواق الخارجية.
وأشار“نصير”، إلى إجمالى نسبة المكون المحلى المستهدف بنحو 48%، وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلى للمشروع.
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