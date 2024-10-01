الكوميسا تصدر اتفاقية حماية الاستثمارات بين دول التجمع العام المقبل - جريدة البورصة

قال الدكتور محمد قدح الأمين العام المساعد بالأمانة الفنية للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى“الكوميسا”؛ إن إصدار الصيغة النهائية لاتفاقية حماية الاستثمار المشتركة بعد التعديل بين دول التجمع خلال العام المقبل.

أضاف قدح لـ”البورصة”، أن الأمانة العامة للكوميسا انتهت من مناقشة التعديلات التى تمت على الإتفاقية، والتى تم إقرارها عام 2017، لكنها تتطلب تحديث يتوافق مع المتغيرات الجديدة.

موضوعاترئيس وزراء بافاريا الألمانية يلتقى“مدبولى” الخميس المقبل “المصرية العالمية للسيارات” تخطط لاستثمار 100 مليون دولار “الضرائب” توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية

أوضح أن الاتفاقية التى تم اقرارها عام 2017 كانت تعد نموذجا إرشاديا للاستعانة به عند التفاوض على تشجيع وحماية الاستثمار بين دول التجمع .

نوه إلى أن الأمانة العامة أمهلت الأعضاء حتى نهاية نوفمبر المقبل لعرض النسخة الجديدة للاتفاقية على حكومات الدول فى خطوة استباقية لعقد اجتماع ثان لصياغة الاتفاقية فى صورتها النهائية.

أضاف قدح أن الاتفاقية المعدلة تستهدف فتح المجال للاستثمار البينى بين الدول الأعضاء بالتجمع؛ والبالغ عددها 21 دولة من خلال تشجيع وتسهيل وحماية الاستثمار تحت إطار اتفاقى مشترك دون الحاجة لوجود اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء.

كما تسمح لاى مستثمر من الدول الأعضاء بالتجمع؛ توسيع نطاق استثماراته بدول التجمع سواء لتأسيس مصانع أو استيراد مواد خام وغيرها؛ بدون قيود قانونية أو إجرائية.

لفت إلى أن التعديلات الجديدة تم إقرارها بدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية“الأنكتاد”؛ للتوافق مع بروتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ فضلا عن التكيف مع المستجدات الاقتصادية والسياسية على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال خلال حديثة لـ“البورصة”، إن حجم التبادل التجارى بين دول تجمع الكوميسا حاليا يصل الى 14مليار دولار؛ من المتوقع زيادتها مع التعديلات الجديدة على الاتفاقية.

وأعلنت الأمانة العامة عن إطلاق منصة“مجتمع الممارسات” عبر الإنترنت، لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار.

ومن المقرر أن توفر المنصة دعماً للدول الأعضاء من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات محدثة حول تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وتعد“الكوميسا” أو السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى، أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا عام 1991.

وتضم الاتفاقية 21 دولة، هى: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندى، رواندا، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، أوغندا، إسواتينى، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوى، الصومال، وتونس.