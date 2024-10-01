اللجنة الوزارية لتحالف أوبك+ لن توصى بأى تغييرات فى اتفاق الإنتاج - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استبعدت مصادر مطلعة أن توصي اللجنة الوزارية لتحالف“أوبك +” هذا الأسبوع، بأي تغييرات على اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج، مع تأكيد البدء في تخفيف بعض القيود اعتبارًا من ديسمبر.
وقال أحد المصادر لوكالة“رويترز” الثلاثاء:“على الرغم من أن وضع سوق النفط معقد بعض الشيء، لا أتوقع قرارًا جديدًا أو أي تغيير في اتفاق 'أوبك+' خلال اجتماع الأربعاء”.
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ويعقد وزراء النفط والطاقة في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، اجتماعاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت غداً الأربعاء.
وتخفض“أوبك +” حالياً إنتاجها الإجمالي بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً منذ أواخر عام 2022، لكنها قررت مؤخرًا زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة لإنهاء الخفض الطوعي تدريجياً خلال عام 2025.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108736088
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