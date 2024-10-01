اللجنة الوزارية لتحالف أوبك+ لن توصى بأى تغييرات فى اتفاق الإنتاج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استبعدت مصادر مطلعة أن توصي اللجنة الوزارية لتحالف“أوبك +” هذا الأسبوع، بأي تغييرات على اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج، مع تأكيد البدء في تخفيف بعض القيود اعتبارًا من ديسمبر.

وقال أحد المصادر لوكالة“رويترز” الثلاثاء:“على الرغم من أن وضع سوق النفط معقد بعض الشيء، لا أتوقع قرارًا جديدًا أو أي تغيير في اتفاق 'أوبك+' خلال اجتماع الأربعاء”.

موضوعات20 ألفا زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) خلال أكتوبر ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة فى أمريكا خلافًا للتوقعات التفاؤل يسيطر على المتعاملين بالبورصة خلال الربع الأخير

ويعقد وزراء النفط والطاقة في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، اجتماعاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت غداً الأربعاء.

وتخفض“أوبك +” حالياً إنتاجها الإجمالي بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً منذ أواخر عام 2022، لكنها قررت مؤخرًا زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة لإنهاء الخفض الطوعي تدريجياً خلال عام 2025.

المصدر: