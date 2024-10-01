تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع انكماش التصنيع فى منطقة اليورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع انكماش قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة هذا العام، في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 520.8 نقطة، مع خسائر قطاعات البنوك والسيارات والتكنولوجيا.

موضوعاتارتفاع عدد فرص العمل المتاحة فى أمريكا خلافًا للتوقعات التفاؤل يسيطر على المتعاملين بالبورصة خلال الربع الأخير يعود إلى قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في أمريكا

وفي حين ارتفع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% ليغلق عند 8276 نقطة، انخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.6% عند 19213 نقطة، وتراجع“كاك 40” الفرنسي بنحو 0.8% عند 7574 نقطة.

يأتي هذا رغم بيانات أولية من“يوروستات”، أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو إلى 1.8% في سبتمبر، من 2.2% في أغسطس ومقارنة بـ 4.3% قبل عام.

وأظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال سبتمبر إلى 45 نقطة من قراءة أغسطس البالغة 45.8 نقطة، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأعمق وتيرة منذ ديسمبر 2023.