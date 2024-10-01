تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع انكماش التصنيع فى منطقة اليورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع انكماش قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة هذا العام، في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 520.8 نقطة، مع خسائر قطاعات البنوك والسيارات والتكنولوجيا.
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وفي حين ارتفع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% ليغلق عند 8276 نقطة، انخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.6% عند 19213 نقطة، وتراجع“كاك 40” الفرنسي بنحو 0.8% عند 7574 نقطة.
يأتي هذا رغم بيانات أولية من“يوروستات”، أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو إلى 1.8% في سبتمبر، من 2.2% في أغسطس ومقارنة بـ 4.3% قبل عام.
وأظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال سبتمبر إلى 45 نقطة من قراءة أغسطس البالغة 45.8 نقطة، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأعمق وتيرة منذ ديسمبر 2023.
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