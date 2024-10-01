رئيس وزراء بافاريا الألمانية يلتقى مدبولى الخميس المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يعقد ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس المقبل، وذلك على هامش زيارته مصر التى تستمر لمدة 3 أيام.

وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة فى بيان، إن“زودر” سيناقش مع مدبولى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، كجزء من استراتيجية بافاريا فى أفريقيا.

موضوعات“الكوميسا” تصدر اتفاقية حماية الاستثمارات بين دول التجمع العام المقبل “المصرية العالمية للسيارات” تخطط لاستثمار 100 مليون دولار “الضرائب” توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون فى المجالات الضريبية

وأوضح زودر أن الاجتماع سيركز على تقديم الدعم للشركات البافارية العاملة فى السوق المصرى، بالإضافة إلى بحث سبل دعم قطاع الهيدروجين الأخضر.

وأشار زودر إلى أن بافاريا تبحث عن موردين جدد للهيدروجين الأخضر، حيث سيتم الاتفاق على مجالات التعاون مع مصر فى هذا المجال، مشددًا على أن بافاريا كـ”قوة اقتصادية” تحتاج إلى مصادر موثوقة للهيدروجين من الشمال والجنوب، كونه يشكل تكنولوجيا المستقبل.

وأضاف أن مصر تعد من المنظور الأمنى، بمثابة البوابة إلى أفريقيا، وهى شريك مهم فى المنطقة وشريك تجارى رئيسى لولاية بافاريا فى شمال أفريقيا.

وبلغ حجم الصادرات من بافاريا إلى مصر نحو 482 مليون يورو خلال العام الماضى، حيث جاء أبرز الصادرات المصرية إلى ولاية بافاريا بنسبة 12% من الخضراوات والفاكهة، و11% من النفط الخام، فيما سجل الغاز 7%.

وتابع البيان أن مصر تتمتع بمناخ جيد للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير إنتاج“الهيدروجين الأخضر”.