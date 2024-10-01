رئيس وزراء بافاريا الألمانية يلتقى مدبولى الخميس المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعقد ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس المقبل، وذلك على هامش زيارته مصر التى تستمر لمدة 3 أيام.
وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة فى بيان، إن“زودر” سيناقش مع مدبولى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، كجزء من استراتيجية بافاريا فى أفريقيا.
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وأوضح زودر أن الاجتماع سيركز على تقديم الدعم للشركات البافارية العاملة فى السوق المصرى، بالإضافة إلى بحث سبل دعم قطاع الهيدروجين الأخضر.
وأشار زودر إلى أن بافاريا تبحث عن موردين جدد للهيدروجين الأخضر، حيث سيتم الاتفاق على مجالات التعاون مع مصر فى هذا المجال، مشددًا على أن بافاريا كـ”قوة اقتصادية” تحتاج إلى مصادر موثوقة للهيدروجين من الشمال والجنوب، كونه يشكل تكنولوجيا المستقبل.
وأضاف أن مصر تعد من المنظور الأمنى، بمثابة البوابة إلى أفريقيا، وهى شريك مهم فى المنطقة وشريك تجارى رئيسى لولاية بافاريا فى شمال أفريقيا.
وبلغ حجم الصادرات من بافاريا إلى مصر نحو 482 مليون يورو خلال العام الماضى، حيث جاء أبرز الصادرات المصرية إلى ولاية بافاريا بنسبة 12% من الخضراوات والفاكهة، و11% من النفط الخام، فيما سجل الغاز 7%.
وتابع البيان أن مصر تتمتع بمناخ جيد للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير إنتاج“الهيدروجين الأخضر”.
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