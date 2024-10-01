ترامب يعود إلى قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نشرت مجلة“فوربس” الثلاثاء، قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة هذا العام، وتبلغ ثرواتهم 5.4 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي، بزيادة تقارب تريليون دولار عن العام الماضي.
واحتل الرئيس السابق“دونالد ترامب” المركز 319 في القائمة، بدعم من حصته البالغة 60% في شركة“ترامب ميديا”، والتي أضافت لثروته 2.1 مليار دولار خلال العام المنتهي في سبتمبر، ليرتفع صافي ثروة المرشح الجمهوري إلى 4.3 مليار دولار.
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وعلى جانب آخر، هبط ترتيب الملياردير“بيل جيتس” إلى أدنى مرتبة له في قائمة“فوربس 400” فيما يقرب من 25 عامًا، حيث تراجع صافي ثروته إلى 107 مليارات دولار، ليحل في المركز التاسع بين أثرياء أمريكا.
وبلغ الحد الأدنى للثروة الصافية المطلوبة للانضمام للقائمة هذا العام نحو 3.3 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار مقارنة بعام 2023.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108736084
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