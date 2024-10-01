ترامب يعود إلى قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نشرت مجلة“فوربس” الثلاثاء، قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة هذا العام، وتبلغ ثرواتهم 5.4 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي، بزيادة تقارب تريليون دولار عن العام الماضي.

واحتل الرئيس السابق“دونالد ترامب” المركز 319 في القائمة، بدعم من حصته البالغة 60% في شركة“ترامب ميديا”، والتي أضافت لثروته 2.1 مليار دولار خلال العام المنتهي في سبتمبر، ليرتفع صافي ثروة المرشح الجمهوري إلى 4.3 مليار دولار.

موضوعاتارتفاع عدد فرص العمل المتاحة فى أمريكا خلافًا للتوقعات التفاؤل يسيطر على المتعاملين بالبورصة خلال الربع الأخير تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع انكماش التصنيع فى منطقة اليورو

وعلى جانب آخر، هبط ترتيب الملياردير“بيل جيتس” إلى أدنى مرتبة له في قائمة“فوربس 400” فيما يقرب من 25 عامًا، حيث تراجع صافي ثروته إلى 107 مليارات دولار، ليحل في المركز التاسع بين أثرياء أمريكا.

وبلغ الحد الأدنى للثروة الصافية المطلوبة للانضمام للقائمة هذا العام نحو 3.3 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار مقارنة بعام 2023.

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