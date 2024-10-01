التفاؤل يسيطر على المتعاملين بالبورصة خلال الربع الأخير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سيطرت التوقعات المتفائلة على أداء البورصة
للربع الأخير من العام الجارى بعد زيادة مطردة فى أحجام التداولات على مدار الجلسات السابقة، وعودة الأسهم القيادية للسيطرة على زمام التداولات مرة أخرى.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.88% ليسجل 31866.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 0.75% ليصل إلى 3150.33 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 7615.48 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 10833.57 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنحو 0.67% ليصل لمستوى 39281.2 نقطة. لطفى: المؤشر الرئيسى يستهدف مستويات 34500 نقطة
وتوقع محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يحاول مؤشر البورصة الرئيسى الوصول إلى مستوى 34500 نقطة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تشهد الأشهر الأخيرة من العام الجارى صعودًا قويًا بعد ارتفاع أحجام السيولة.
وأشار لطفى إلى أن القطاعات المتوقع لها أداء إيجابى خلال الفترة المقبلة تتمثل فى القطاع البنكى والمالى غير المصرفى، بالإضافة إلى الزخم الملحوظ حول أسهم القطاع العقارى، ناصحًا المستثمرين باستغلال الانخفاضات لتكوين مراكز شرائية والاحتفاظ بالأسهم الحالية.
وشهد السوق قيم تداولات 5.34 مليار جنيه، من خلال تداول 1.03 مليون سهم، بتنفيذ 128.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 98 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.94%، وسهم إيه كابيتال القابضة بنسبة 19.90%.
وتراجعت أسعار 80 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية بنحو 18.05%، وسهم القاهرة للخدمات التعليمية بنحو 14.23%، فيما لم تتغير أسعار 32 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.201 تريليون جنيه. حامد: زخم الطروحات المتوقعة سيدفع البورصة فى مسار صاعد
وترى راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن الربع الجارى سيشهد أداء صاعدا واضحا بعد تأكيده خلال الجلسات المقبلة، وفى حال التراجعات ستكون بمثابة تصحيح مؤقت حتى استكمال الصعود مرة أخرى.
وتابعت ان أنباء استئناف الطروحات الحكومية، والخاصة جعلت السوق فى حالة ترقب للزخم المرتقب، وكذلك عودة الرواج لقطاع الدمج والاستحواذ.
وأوضحت أن القطاعات التى ستشهد نموًا خلال الفترة المقبلة الأغذية والمشروبات، والأدوية، وقطاع الرعاية الصحية، موضحة أن قطاع الطاقة سيكون الأكثر زخمًا بدفع من الصفقات المتوقعة به فى ظل وجود ترقب لاستثمارات عربية وخليجية سيتم ضخها.
ونصحت حامد المستثمرين برفع مستهدفاتهم البيعية لجنى الارباح، وعدم الخروج مع كل مقاومة، وبالنسبة للمستثمر طويل الأجل يجب أن يحتفظ بالأسهم خلال الفترة المقبلة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 187.8 مليون جنيه و69.19 مليون جنيه مستحوذين على نسب 85.44% و6.52%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 256.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 8.03%.
وسجل الأفراد 71.18% من التعاملات، حيث سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 2.26 مليون جنيه، فى حين سجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 69 مليون جنيه و59.9 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 28.81% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 118.8 مليون جنيه و9.28 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات الأجنبية صافى بيع 254.7 مليون جنيه.
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