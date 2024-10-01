التفاؤل يسيطر على المتعاملين بالبورصة خلال الربع الأخير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سيطرت التوقعات المتفائلة على أداء للربع الأخير من العام الجارى بعد زيادة مطردة فى أحجام التداولات على مدار الجلسات السابقة، وعودة الأسهم القيادية للسيطرة على زمام التداولات مرة أخرى.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.88% ليسجل 31866.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 0.75% ليصل إلى 3150.33 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 7615.48 نقطة.

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وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 10833.57 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنحو 0.67% ليصل لمستوى 39281.2 نقطة.

وتوقع محمد لطفى العضو المنتدب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يحاول مؤشر البورصة الرئيسى الوصول إلى مستوى 34500 نقطة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تشهد الأشهر الأخيرة من العام الجارى صعودًا قويًا بعد ارتفاع أحجام السيولة.

وأشار لطفى إلى أن القطاعات المتوقع لها أداء إيجابى خلال الفترة المقبلة تتمثل فى القطاع البنكى والمالى غير المصرفى، بالإضافة إلى الزخم الملحوظ حول أسهم القطاع العقارى، ناصحًا المستثمرين باستغلال الانخفاضات لتكوين مراكز شرائية والاحتفاظ بالأسهم الحالية.

وشهد السوق قيم تداولات 5.34 مليار جنيه، من خلال تداول 1.03 مليون سهم، بتنفيذ 128.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 210 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 98 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.94%، وسهم إيه كابيتال القابضة بنسبة 19.90%.

وتراجعت أسعار 80 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية بنحو 18.05%، وسهم القاهرة للخدمات التعليمية بنحو 14.23%، فيما لم تتغير أسعار 32 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.201 تريليون جنيه.

وترى راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن الربع الجارى سيشهد أداء صاعدا واضحا بعد تأكيده خلال الجلسات المقبلة، وفى حال التراجعات ستكون بمثابة تصحيح مؤقت حتى استكمال الصعود مرة أخرى.

وتابعت ان أنباء استئناف الطروحات الحكومية، والخاصة جعلت السوق فى حالة ترقب للزخم المرتقب، وكذلك عودة الرواج لقطاع الدمج والاستحواذ.

وأوضحت أن القطاعات التى ستشهد نموًا خلال الفترة المقبلة الأغذية والمشروبات، والأدوية، وقطاع الرعاية الصحية، موضحة أن قطاع الطاقة سيكون الأكثر زخمًا بدفع من الصفقات المتوقعة به فى ظل وجود ترقب لاستثمارات عربية وخليجية سيتم ضخها.

ونصحت حامد المستثمرين برفع مستهدفاتهم البيعية لجنى الارباح، وعدم الخروج مع كل مقاومة، وبالنسبة للمستثمر طويل الأجل يجب أن يحتفظ بالأسهم خلال الفترة المقبلة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 187.8 مليون جنيه و69.19 مليون جنيه مستحوذين على نسب 85.44% و6.52%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 256.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 8.03%.

وسجل الأفراد 71.18% من التعاملات، حيث سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 2.26 مليون جنيه، فى حين سجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 69 مليون جنيه و59.9 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 28.81% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 118.8 مليون جنيه و9.28 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات الأجنبية صافى بيع 254.7 مليون جنيه.