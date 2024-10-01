((الصفقات)) ترفع بايونيرز لعرش سماسرة البورصة بالربع الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفعت صفقات
خارج المقصورة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية لصدارة تعاملات شركة السمسرة فى البورصة
المصرية خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وصعدت الشركة 9 مراكز كاملة خلال تعاملات الربع بحصة سوقية 10.9%، مستفيدة من توليها تنفيذ صفقة إعادة هيكلة الشركة القابضة الكويتية وشركاتها التابعة بواقع 10 مليارات والتى لعبت فيها دور السمسار للطرفين.
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ونفذت الشركة عمليات بقيمة 71.2 مليار جنيه، منفذة عبر 9.2 مليار ورقة مالية بعدد عمليات 700.9 ألف عملية. عبدالقادر: نستهدف الحفاظ على“بايونيرز” ضمن الخمسة الكبار
وقال عامر عبدالقادر العضو المنتدب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تستهدف الحفاظ على ترتيبها ضمن الخمس الكبار بالبورصة عبر التركيز على زيادة حصتها السوقية من تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية إلى جانب العملاء الأفراد الحاليين.
وحلت“هيرميس للوساطة” وصيفًا بعدما تراجعت مركزاً واحداً لتصبح فى المركز الثانى بالربع الثالث من العام الجاري بحصة سوقية تصل إلى 10% من التعاملات، بقيم تداولات 65 مليار جنيه، منفذة على 9.5 مليار سهم.
وتراجعت“إى إف جى هيرميس” للسمسرة فى الأوراق المالية مركزاً واحداً، لتصبح بالمركز الثالث بحصة سوقية تصل إلى 9.6%، مسجلة قيم تداولات بنحو 62.4 مليار جنيه، منفذة على 2.1 مليار سهم بعدد عمليات 266.3 ألف عملية، ويليها“التجارى الدولى” للسمسرة فى الأوراق المالية في المركز الرابع متراجعة مركزًا واحدًا بعد ما حازت على حصة سوقية تصل إلى 7.3%، مسجلة قيم تداولات بنحو 47.8 مليار جنيه، منفذة على 5.3 مليار ورقة مالية.
وهبطت“ثاندر” لتداول الأوراق المالية مركزاً واحداً لتحل بالمركز الخامس، بحصة سوقية تصل إلى 7%، وقيم تداولات تناهز 45.4 مليار جنيه، منفذة على 14.7 مليار ورقة مالية.
وحلت مباشر لتداول الأوراق المالية بالمركز السادس بعد ما تراجعت مركزًا بنهاية الربع الثالث من العام، مستحوذة على 4.8% حصة سوقية، وقيم تداولات 31.4 مليار جنيه، منفذة على 9.2 مليار سهم.
واستقرت شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الاوراق المالية بالمركز السابع مقتنصة 4.2% حصة سوقية، بقيم تداولات 27.2 مليار جنيه، منفذة على 4.6 مليار ورقة مالية، بعدد عمليات 322.6 ألف عملية. أباظة:“كايرو كابيتال” تسعى لزيادة تعاملات الأفراد والمؤسسات
وأشار طارق أباظة العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، إلى أن الشركة تستهدف الانضمام إلى العشر الكبار عبر اجتذاب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن لديها خطة للتوسع أيضًا بتعاملات المؤسسات إلى جانب الأفراد.
واستقرت“أسطول” لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن بعدما صعدت مركزاً واحداً خلال تعاملات الربع الثالث، مستحوذة على 3.6% حصة سوقية، منفذة على 8.3 مليار ورقة مالية. الغنام: رؤوس الأموال الخليجية إضافة كبيرة للسوق المصرى
وقال على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على زيادة العملاء من الأفراد والمؤسسات خاصة بالخليج من خلال السعودية والإمارات.
وأوضح أن رؤوس الأموال الخليجية تعد إضافة كبيرة للسوق المصرى، ولذلك تخطط الشركة لزيادة عدد العملاء من خلال خطة تسويقية وإقامة مؤتمرات للترويج والدعاية لها بهذه الأسواق خلال الربع الحالى من العام والربع الأول من 2025.
وتراجعت“بلتون” لتداول الأوراق المالية إلى المركز التاسع، مستحوذة على 3.3%، بقيم تداولات نحو 21.3 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 3.5 مليار سهم.
وصعدت“عربية أون لاين” للوساطة فى الاوراق المالية مركزاً خلال تعاملات الربع الماضي لتحل بالمركز العاشر بحصة 3.2% بقيم تداولات 20.8 مليار جنيه، منفذة على 6.5 مليار ورقة مالية.
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