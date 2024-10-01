((الصفقات)) ترفع بايونيرز لعرش سماسرة البورصة بالربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دفعت خارج المقصورة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية لصدارة تعاملات شركة السمسرة فى المصرية خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وصعدت الشركة 9 مراكز كاملة خلال تعاملات الربع بحصة سوقية 10.9%، مستفيدة من توليها تنفيذ إعادة هيكلة الشركة القابضة الكويتية وشركاتها التابعة بواقع 10 مليارات والتى لعبت فيها دور السمسار للطرفين.

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ونفذت الشركة عمليات بقيمة 71.2 مليار جنيه، منفذة عبر 9.2 مليار ورقة مالية بعدد عمليات 700.9 ألف عملية.

وقال عامر عبدالقادر العضو المنتدب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تستهدف الحفاظ على ترتيبها ضمن الخمس الكبار بالبورصة عبر التركيز على زيادة حصتها السوقية من تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية إلى جانب العملاء الأفراد الحاليين.

وحلت“هيرميس للوساطة” وصيفًا بعدما تراجعت مركزاً واحداً لتصبح فى المركز الثانى بالربع الثالث من العام الجاري بحصة سوقية تصل إلى 10% من التعاملات، بقيم تداولات 65 مليار جنيه، منفذة على 9.5 مليار سهم.

وتراجعت“إى إف جى هيرميس” للسمسرة فى الأوراق المالية مركزاً واحداً، لتصبح بالمركز الثالث بحصة سوقية تصل إلى 9.6%، مسجلة قيم تداولات بنحو 62.4 مليار جنيه، منفذة على 2.1 مليار سهم بعدد عمليات 266.3 ألف عملية، ويليها“التجارى الدولى” للسمسرة فى الأوراق المالية في المركز الرابع متراجعة مركزًا واحدًا بعد ما حازت على حصة سوقية تصل إلى 7.3%، مسجلة قيم تداولات بنحو 47.8 مليار جنيه، منفذة على 5.3 مليار ورقة مالية.

وهبطت“ثاندر” لتداول الأوراق المالية مركزاً واحداً لتحل بالمركز الخامس، بحصة سوقية تصل إلى 7%، وقيم تداولات تناهز 45.4 مليار جنيه، منفذة على 14.7 مليار ورقة مالية.

وحلت مباشر لتداول الأوراق المالية بالمركز السادس بعد ما تراجعت مركزًا بنهاية الربع الثالث من العام، مستحوذة على 4.8% حصة سوقية، وقيم تداولات 31.4 مليار جنيه، منفذة على 9.2 مليار سهم.

واستقرت شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الاوراق المالية بالمركز السابع مقتنصة 4.2% حصة سوقية، بقيم تداولات 27.2 مليار جنيه، منفذة على 4.6 مليار ورقة مالية، بعدد عمليات 322.6 ألف عملية.

وأشار طارق أباظة العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، إلى أن الشركة تستهدف الانضمام إلى العشر الكبار عبر اجتذاب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن لديها خطة للتوسع أيضًا بتعاملات المؤسسات إلى جانب الأفراد.

واستقرت“أسطول” لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن بعدما صعدت مركزاً واحداً خلال تعاملات الربع الثالث، مستحوذة على 3.6% حصة سوقية، منفذة على 8.3 مليار ورقة مالية.

وقال على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على زيادة العملاء من الأفراد والمؤسسات خاصة بالخليج من خلال السعودية والإمارات.

وأوضح أن رؤوس الأموال الخليجية تعد إضافة كبيرة للسوق المصرى، ولذلك تخطط الشركة لزيادة عدد العملاء من خلال خطة تسويقية وإقامة مؤتمرات للترويج والدعاية لها بهذه الأسواق خلال الربع الحالى من العام والربع الأول من 2025.

وتراجعت“بلتون” لتداول الأوراق المالية إلى المركز التاسع، مستحوذة على 3.3%، بقيم تداولات نحو 21.3 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 3.5 مليار سهم.

وصعدت“عربية أون لاين” للوساطة فى الاوراق المالية مركزاً خلال تعاملات الربع الماضي لتحل بالمركز العاشر بحصة 3.2% بقيم تداولات 20.8 مليار جنيه، منفذة على 6.5 مليار ورقة مالية.