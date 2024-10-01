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ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة فى أمريكا خلافًا للتوقعات - جريدة البورصة

10/1/2024 2:46:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس، وبعد انخفاضين شهريين متتاليين، لكن التوظيف كان ضعيفًا ومتماشيًا مع تباطؤ سوق العمل.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة إلى 8.04 مليون فرصة خلال أغسطس، من قراءة شهر يوليو والمعدلة بالرفع عند 7.7 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 7.6 مليون فرصة عمل.

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بينما انخفضت عمليات التعيين 99 ألفًا عند 5.3 مليون خلال الشهر، وتراجعت حالات مغادرة العمل إلى 5 ملايين حالة تقريبًا من 5.3 مليون في يوليو.

يأتي هذا مع هبوط عدد حالات الاستقالة من العمل لتصل إلى 3.1 مليون خلال أغسطس من 3.2 مليون في الشهر السابق له، وانخفاض عمليات التسريح بمقدار 105 آلاف وظيفة إلى 1.6 مليون وظيفة.

المصدر:

MENAFN01102024000202011048ID1108736079

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