ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة فى أمريكا خلافًا للتوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس، وبعد انخفاضين شهريين متتاليين، لكن التوظيف كان ضعيفًا ومتماشيًا مع تباطؤ سوق العمل.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة إلى 8.04 مليون فرصة خلال أغسطس، من قراءة شهر يوليو والمعدلة بالرفع عند 7.7 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 7.6 مليون فرصة عمل.
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بينما انخفضت عمليات التعيين 99 ألفًا عند 5.3 مليون خلال الشهر، وتراجعت حالات مغادرة العمل إلى 5 ملايين حالة تقريبًا من 5.3 مليون في يوليو.
يأتي هذا مع هبوط عدد حالات الاستقالة من العمل لتصل إلى 3.1 مليون خلال أغسطس من 3.2 مليون في الشهر السابق له، وانخفاض عمليات التسريح بمقدار 105 آلاف وظيفة إلى 1.6 مليون وظيفة.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108736079
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