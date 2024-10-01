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الاحتلال يغلق مداخل أريحا

10/1/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل مدينة أريحا، ومنعت مركبات المواطنين من الخروج من المدينة أو الدخول إليها.

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