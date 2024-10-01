الاحتلال يطلق النار صوب مركبات المواطنين جنوب بيت لحم
التاريخ
10/1/2024 2:33:40 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، مساء اليوم الثلاثاء، صوب مركبات المواطنين عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند "حاجز النشاش" العسكري، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المركبات المتوجه إلى محافظة الخليل، دون أن يبلغ عن إصابات.
MENAFN01102024000205011050ID1108736066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.