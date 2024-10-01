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الاحتلال يطلق النار صوب مركبات المواطنين جنوب بيت لحم

10/1/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، مساء اليوم الثلاثاء، صوب مركبات المواطنين عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند "حاجز النشاش" العسكري، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المركبات المتوجه إلى محافظة الخليل، دون أن يبلغ عن إصابات.

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