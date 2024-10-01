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تعليق الدوام الوجاهي في كافة المؤسسات التعليمية بمحافظة القدس

10/1/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- - أعلنت محافظة القدس، مساء اليوم، تعليق الدوام الوجاهي غدا الأربعاء في كافة المدارس والجامعات ودور الحضانة في المحافظة، نظرا للظروف الراهنة.

وأوضحت المحافظة أن التعليم في كافة المؤسسات التعليمية سيكون عن بعد، عبر وسائل التعليم الالكترونية، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي قرارات جديدة بالخصوص.

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