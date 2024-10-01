تعليق الدوام الوجاهي في كافة المؤسسات التعليمية بمحافظة القدس

تعليق الدوام الوجاهي في كافة المؤسسات التعليمية بمحافظة القدس
التاريخ
10/1/2024 2:33:35 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN- - أعلنت محافظة القدس، مساء اليوم، تعليق الدوام الوجاهي غدا الأربعاء في كافة المدارس والجامعات ودور الحضانة في المحافظة، نظرا للظروف الراهنة.
وأوضحت المحافظة أن التعليم في كافة المؤسسات التعليمية سيكون عن بعد، عبر وسائل التعليم الالكترونية، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي قرارات جديدة بالخصوص.
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