الأول من نوعه في المنطقة باستخدام تقنية ويف جاردن كوف

Bahrain Surf Park - Club Hawaii Experience

Bahrain Surf Park Wavegarden

Bahrain Surf Park - Club Hawaii Experience Surfer

"إدامة" و"جي اف اتش" تعلنان عن إطلاق مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس"

MANAMA, BAHRAIN, October 1, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، وبالتعاون مع مجموعة جي اف اتش المالية عن تدشين مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس "، المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لركوب الأمواج باستخدام تقنية "Wavegarden Cove" "ويف جاردن كوف" والتي تعتبر الأحدث في العالم في مجال توليد الأمواج الاصطناعية.وسيكون بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" أول مشروع ترفيهي ضمن بلاج الجزائر ، المشروع السياحي المتكامل الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، والذي حاز مؤخراً على جائزة "أفضل مشروع في قطاع الترفيه في البحرين" خلال حفل توزيع جوائز العقارات العربية، وإلى جانب "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" سيضم مشروع بلاج الجزائر منتجعات وفنادق وفلل وشققاً سكنية فاخرة على شاطئ البحر بالإضافة إلى مكاتب ومنشآت تجارية.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس إدارة شركة إدامة: "يسرنا الإعلان عن تدشين مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" والذي سيُحدث نقلة نوعية في المشهد السياحي والترفيهي بمملكة البحرين، حيث يعد هذا المشروع الرائد تأكيداً على تفاني إدامة في دفع عجلة الابتكار والاستثمار محلياً في المشاريع التي من شأنها تعزيز البنية السياحية في المملكة، إلى جانب إبراز مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة".من جانبه، أضاف السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف إتش المالية: "تعكس شراكتنا مع إدامة لإطلاق أول مشروع لركوب الأمواج في المنطقة يعمل بتقنية "ويف جاردن كوف" إلتزام المجموعة بالمشاريع المبتكرة والتحويلية. وسيوفر المشروع مركزاً ترفيهياً ممتعاً للسكان المحليين والزوار على حد سواء. ونحن فخورون بأن نشارك في هذا المشروع الحيوي".وبدوره، قال فرناندو أودريوزولا، المدير التجاري الرئيسي في شركة "ويف جاردن" :"نحن فخورون جداً بشراكتنا مع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" ونقل تقنية أمواجنا عالمية المستوى ورياضة ركوب الأمواج الرائعة إلى مملكة البحرين، حيث تولّد تقنية "ويف جاردن كوف" مجموعة من الأمواج تعتبر الأكثر تنوعاً في هذا المجال، وهي مصممة بحيث تناسب جميع المستويات والفئات العمرية، كما سيوفر المشروع أمواجاً متناسقة بأشكال وأحجام مختلفة، وبالتالي فإنه سيكون وجهة شاطئية متميزة لسكان مملكة البحرين والمنطقة المجاورة، ولمحبي هذه الرياضة المائية الممتعة والسياح على حد سواء".الجدير بالذكر أن مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" سيضم تجربة فريدة لركوب الأمواج، والتي سيتم فيها خلالها تدريب وإرشاد وتطوير جميع المستويات والفئات العمرية من خلال سلسلة من برامج التدريب الشاملة للمبتدئين والمحترفين. وتشتمل "كلوب هاواي اكسبيرينس" من خلال علامتها التجارية على روح هاواي، والتي تعتبر موطن رياضة ركوب الأمواج عالمياً.ومن المتوقع أن يجذب المشروع حوالي 300,000 زائر سنوياً، كما سيوفر ما يزيد عن 140,000 جلسة ركوب أمواج في السنة الواحدة. وسيضم المشروع منافذ للأطعمة والمشروبات، وشرفة واسعة، ومتجر بيع بالتجزئة، وكبائن لتغيير الملابس، ومساحة واسعة للفعاليات، ومنطقة ترفيهية كبيرة خاصة بالشركات أو المجموعات المدرسية. ومن المتوقع ان تتم استضافة مسابقة دولية كبرى لركوب الأمواج بحلول عام 2026.ويمكن أن تستوعب بحيرة "ويف جاردن كوف" ما يصل إلى 90 راكباً وأن تنتج ما يصل إلى 1,000 موجة في الساعة، ملبية بذلك جميع المستويات لراكبي الأمواج من فئة المبتدئين إلى المحترفين. وتتمتع تقنية الأمواج الاصطناعية هذه بأنها الأقل استهلاكاً للطاقة مقارنة بمثيلاتها.ومن المقرر افتتاح "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" في عام 2026. للمزيد من المعلومات وللاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالمشروع، تفضلوا بزيارة: .

جهة اتصال وسائل الإعلام

حرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس

+973 1756 1222

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Bahrain Surf Park - Club Hawaii Experience

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