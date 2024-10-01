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9.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات المصرى العام المالى الماضى

10/1/2024 2:08:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل ميزان المدفوعات خلال العام المالى الماضى فائض قدره 9.7 مليار دولار، تركز أساساً خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتى انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.

وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار على خلفية الزيادة التاريخية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023.

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وذكر البنك المركزى، أن ذلك إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.

وقال إنه على الجانب الآخر، ارتفع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجارى، وتراجع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس .

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