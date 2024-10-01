9.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات المصرى العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل ميزان المدفوعات خلال العام المالى الماضى فائض قدره 9.7 مليار دولار، تركز أساساً خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتى انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار على خلفية الزيادة التاريخية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023.
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وذكر البنك المركزى، أن ذلك إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.
وقال إنه على الجانب الآخر، ارتفع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجارى، وتراجع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس .
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