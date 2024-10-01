الرئيس التنفيذى: مينت لإدارة الأصول تخطط لطرح 3 مشروعات عقارية جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت علياء النجدى، الرئيس التنفيذى لشركة مينت لإدارة الأصول العقارية، إن الشركة تدرس 3 مشروعات عقارية جديدة بنشاط سكنى وتجارى إدارى، من ضمنها مشروعان تابعان لجهات حكومية، والثالت تابع لشركة خاصة، فى مناطق القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وشرم الشيخ.

وأضافت النجدى لـ”البورصة”، أن الشركة تسعى خلال عام 2025 إلى استكمال استراتيجيتها فى تكوين محفظة عقارية سكنية وتجارية تضم المشروعات الجاهزة كمرحلة أولى، وتوسيع المحفظة لتضم أصول عقارية متنوعة بما فى ذلك أراضى ومناطق صناعية.

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وأوضحت أن شركة مينت لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات الأهلى صبور للتنمية العقارية، تختص بإدارة وتسويق مشروعات المستثمرين ومالكى الأراضى والمطورين العقاريين، حيث تضع الخطط الرئيسية للمشروعات العقارية فى إطار دراستها للسوق المصرى والإقليمى.

وقالت النجدى، إن الشركة تقوم بالإشراف على الخدمات أو التصميمات والحملات الترويجية والعلامة التجارية للمشروعات، وتسعى لتنويع المحافظ العقارية لعملائها، ووضع خطط التكامل التكنولوجى وتعزيز قيمة الأصول العقارية من خلال الاستدامة والذكاء والمحافظة على البيئة، ومواكبة الأساليب العالمية.

وأضافت أن“مينت لإدارة الأصول” حققت مبيعات بقيمة مليار جنيه بالمرحلة الأولى من مشروع“فسطاط فيو”، موضحة أن المشروع يمثل فرصة استثمارية جيدة وشهد إقبالًا كبيرًا، وتم بيع 200 وحدة بسعر 30 ألف جنيه للمتر المربع.

وأوضحت أن مشروع“فسطاط فيو” بإجمالى استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويشغل المشروع مساحة 30 فدانًا، ويضم وحدات سكنية وفندقية وتجارية وإدارية.

وقالت إنه تم تنفيذ 40% من الأعمال الإنشائية بالمشروع حتى الآن، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه خلال عام 2025، ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة الفسطاط التاريخية فى قلب القاهرة إلى مركز اقتصادى، تجارى، وسياحى.

وأضافت أنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع للبيع، وتضم وحدات تتراوح مساحاتها بين 163 و184 مترا مربعا، بزيادة سعرية تتجاوز 10% مقارنة بالمرحلة الأولى.

أوضحت أن المشروع يضم 1412 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ومولًا تجاريًا ووحدات إدارية وشققًا فندقية، كما يضم مرافق ومنشآت متنوعة، منها مسجد ومواقف سيارات ومنطقة ألعاب للأطفال وملاعب رياضية وجيم وحضانة للأطفال ومساحات خضراء.

وقالت النجدى، إن القطاع العقارى شهد حالة من الاستقرار نتيجة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التى ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى ما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات خاصة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، ما أسرع من عمليات استيراد مواد البناء والتشطيب، وبالتالى زيادة حركة إنجاز المشروعات العقارية.

وأضافت أن شهر أغسطس الماضى شهد ارتفاعًا فى الطلب على العقارات بنسبة 6% بالمقارنة مع شهر يوليو من نفس العام، وذلك نتيجة لارتفاع المبيعات فى فصل الصيف وموسم الإجازات للمصريين العاملين بالخارج، ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات نموًا بنسبة 8% مع نهاية العام الحالى.

وأكدت أهمية شركات إدارة الأصول العقارية حيث تقدم العديد من الحلول التى تعمل على تعظيم عوائد المشروعات، من حيث العمل على تحليل السوق، والتخطيط المالى طويل الأجل، بهدف تحسين القيمة والعائد من استثمار الأصول العقارية، كما تمد الشركات العقارية بممارسات الاستدامة، وخطط التكامل التكنولوجى.

وأوضحت النجدى، أن تحليل السوق الذى تقوم به شركات إدارة الأصول يساعد على إتاحة الفهم العميق للأعمال التجارية العقارية، كما أنها تضع استراتيجية الاحتفاظ بالمستأجرين، وترفع من درجة ثبات الدخل للمستثمر العقارى.

وأشارت إلى أن شركات الإدارة تلعب دورًا هامًا فى الإشراف والتحسين المالى، حيث توفر الميزانيات المناسبة للشركات وتزيد من التدفقات النقدية، كما تساعد فى دعم ممارسات الاستدامة التى تعمل على توفير التكاليف.

وقالت إن التكامل التكنولوجى يؤدى إلى استخدام أحدث التقنيات وتوفير تكاليف التشغيل وجذب العملاء المهتمين بالبيئة، وتابعت:“إدارة الأصول العقارية تساعد على تخفيف المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات العقارية فى محافظ الشركات”.

وأضافت النجدى، أن الهيكلة المالية التى تقوم بها شركات إدارة الأصول تساعد فى تقديم حلول مالية مبتكرة مثل الصناديق العقارية التى تمكن الشركة من الحصول على حجم أكبر بتكاليف أقل.

واقترحت أن تحدد الشركات الفئة المستهدفة من مبيعاتها، ووضع ميزانية محددة للتسويق من خلال تصور واضح للأهداف المالية وأولويات الإنفاق، دون الإفراط فى حملات تسويقية قد لا تصيب الهدف.

وأشارت إلى أهمية استخدام مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة الأكثر نجاحًا ومنها وسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية التى توفر الوقت والجهد على الراغبين فى الاطلاع على كل ما هو جديد فى السوق العقارى.

وقالت إن التسويق أصبح أحد مهام الذكاء الاصطناعى بما يملكه من إمكانيات وقدرات هائلة، وعلى كل شركة أن تضع التسهيلات والحوافز التى تتناسب مع اسمها فى السوق وقدرتها المالية، حتى لا تضطرها الحوافز البيعية إلى الخسارة أو تراجع كبير فى هامش الربح.

وأضافت النجدى، أن الوحدات الإدارية فى الغالب تحقق عائدًا إيجاريًا قد يصل إلى 15% سنويًا، فى حين أن عائد الوحدات السكنية لا يتجاوز 6%.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الوحدات الإدارية فى مقابل السكنية بما يزيد على 15 ضعفًا، جعلها عرضة للإيجار أكثر من البيع، ونتيجة للظروف الاقتصادية السائدة فى العالم، اتجهت العقارات التجارية والإدارية إلى تقليل المساحات واستغلالها لأكثر من غرض تجارى أو إدارى.

وقالت إن العقارات التجارية والإدارية المتخصصة والتشاركية متعددة الأغراض بدأت تنتشر، حيث يتم تأجير المكان الواحد لأكثر من غرض ونشاط تجارى أو إدارى.

وأضافت أن المدن الجديدة تعد من أفضل الأماكن للحصول على الوحدات التجارية والإدارية، بما تقدمه من مزايا وحوافز أكثر من الأماكن التقليدية القديمة ذات الأسعار المرتفعة جدًا، وذلك ما تثبته المقارنة بين أماكن فى القاهرة وبين مدن جديدة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وأوضحت النجدى، أن العميل يحتاج للعديد من الخدمات والحلول التى تقدمها شركات إدارة الأصول العقارية لتحقيق العائد الأكبر من المشروع التجارى، ومنها التقييم الأساسى للمشروعات التجارية والإدارية، وتقديم القيمة السوقية للمشروع وحجم العوائد المتوقعة منه.

وقالت إن الخدمات تشمل التعرف على تقييم المبانى، والفرص الاستثمارية المتوقعة، ودراسات الجدوى للقيمة الحالية والمستقبلية للمشروع، ودراسات السوق التى تحدد حجم احتياج السوق لهذه المشروعات، فضلًا عن دراسات رفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات التجارية والإدارية.

وأضافت النجدى، أن شركات إدارة الأصول العقارية تقوم بإعداد الميزانيات والقوائم المالية، ومتابعة إجراءات التحصيلات والإيرادات المالية، وإعداد التقارير والميزانيات التحليلية والرقابية، وكافة أنشطة الرقابة والمتابعة والتدقيق المالى.