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تأييد الإعدام للأب والمؤبد للابنة بمقتل طالب الرحاب بمصر

10/1/2024 10:09:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على الحكم الصادر بإعدام الأب والسجن المؤبد للابنة.

جاء ذلك في قضية مقتل المجني عليه بسام أسامة، والمعروفة إعلاميًا بـ"قتل طالب الرحاب".

وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة 11 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن المؤبد على حبيبة، خطيبة المجني عليه، وحكمًا بالإعدام شنقًا على والدها أشرف حامد.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على متهمين آخرين في القضية.

كان النائب العام المصري قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم أشرف حامد، البالغ من العمر 55 عامًا ويعمل صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، التي تبلغ 20 عامًا، طالبة، بالإضافة إلى محمد.ي، سائق يبلغ 20 عامًا، وباسم.م، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد.ر الملقب بـ"سيكا" سائق يبلغ 40 عامًا، ومجدي.ع الذي يعمل سفرجي، ووليد.ح، سائق يبلغ 32 عامًا، وشقيقه أحمد العامل الذي يبلغ 21 عامًا.

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