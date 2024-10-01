تأييد الإعدام للأب والمؤبد للابنة بمقتل طالب الرحاب بمصر

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- Khaberni) خبرني - قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على الحكم الصادر بإعدام الأب والسجن المؤبد للابنة.
جاء ذلك في قضية مقتل المجني عليه بسام أسامة، والمعروفة إعلاميًا بـ"قتل طالب الرحاب".
وفي وقت سابق، أصدرت الدائرة 11 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن المؤبد على حبيبة، خطيبة المجني عليه، وحكمًا بالإعدام شنقًا على والدها أشرف حامد.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على متهمين آخرين في القضية.
كان النائب العام المصري قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم أشرف حامد، البالغ من العمر 55 عامًا ويعمل صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، التي تبلغ 20 عامًا، طالبة، بالإضافة إلى محمد.ي، سائق يبلغ 20 عامًا، وباسم.م، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد.ر الملقب بـ"سيكا" سائق يبلغ 40 عامًا، ومجدي.ع الذي يعمل سفرجي، ووليد.ح، سائق يبلغ 32 عامًا، وشقيقه أحمد العامل الذي يبلغ 21 عامًا.
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