مدعوون للامتحان التنافسي في الجمارك - أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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دعت دائرة الجمارك السادة المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق والذين انطبقت عليهم الشروط من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصي (الحقوق والمحاسبة) التواجد في مبنى جامعة
البلقاء التطبيقية كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك) الكائن في شارع أوتوستراد عمان – الزرقاء مقابل شركة البيبسي لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني حسب الأيام والاوقات المحددة إزاء اسم كل منهم.
ملاحظات:
1. ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد على الأقل.
2. إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
3. إحضار قـلم حبــر جـاف.
4. إحضار آلة حاسبة لتخصص المحاسبة.
5. يمنع إدخال الهاتف الخلوي والساعة الذكية او أي وسائل اتصال إلى قاعة الامتحان.
6. كل من يتخلف عن حضور الامتحان يعتبر مستنكفاً.
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