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مدعوون للامتحان التنافسي في الجمارك - أسماء

10/1/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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دعت دائرة الجمارك السادة المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق والذين انطبقت عليهم الشروط من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصي (الحقوق والمحاسبة) التواجد في مبنى جامعة البلقاء التطبيقية كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك) الكائن في شارع أوتوستراد عمان – الزرقاء مقابل شركة البيبسي لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني حسب الأيام والاوقات المحددة إزاء اسم كل منهم.

ملاحظات:

1. ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد على الأقل.

2. إحضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

3. إحضار قـلم حبــر جـاف.

4. إحضار آلة حاسبة لتخصص المحاسبة.

5. يمنع إدخال الهاتف الخلوي والساعة الذكية او أي وسائل اتصال إلى قاعة الامتحان.

6. كل من يتخلف عن حضور الامتحان يعتبر مستنكفاً.

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