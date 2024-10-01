تصريح أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

(MENAFN
- Editorial) 30 سبتمبر 2024 - "يمثل اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل سنة، فرصةً لتعزيز الوعي بأهمية دور كبار السن، والتعبير عن تقدير مساهماتهم في المجتمع، وتوجيه الجهود نحو تحسين ظروف حياتهم وضمان حقوقهم. كما يشكل هذا اليوم مناسبةً لترسيخ ثقافة احترام كبار السن، وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتعزيز صحتهم ورفاههم.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بهذه المناسبة، مع التركيز على جهود الرعاية والاهتمام بهذه الشريحة العزيزة من المجتمع. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، وتحرص الجهات المعنية على توفير سبل الرعاية والدعم لهم بغية الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، متيحةً لهم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة.
وتدرك الدولة أهمية الجانب النفسي في تمكين كبار السن، وهو ما يتجلى في إنشاء منظومة رعاية شاملة لتوفير الاستقرار النفسي لهم، وإطلاق البرامج التوعوية المتمحورة حول تمتين الصلة بين الأجيال، وتعزيز الترابط الأُسَري والتماسك المُجتَمعي. ونحرص في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على تطوير منظومة تشريعية كفيلة بضمان عدم تعرض كبار السن للتمييز بجميع أشكاله، وصون حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في كنف مجتمع يقدر إسهاماتهم ويدرك أهمية دورهم."
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