ماكلارين دبي تُسلّم سيّارة ماكلارين جي تي أس الأولى في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) أعلنت ماكلارين دبي، الوكيل الرسمي لشركة ماكلارين أوتوموتيف ووكالة ماكلارين المستقلّة الأكبر في العالم، عن تسليم أوّل سيّارة من طراز ماكلارين جي تي أس، الذي يحلّ محل طراز ماكلارين جي تي، في دبي تنطلق سيّارة جي تي أس، التي تتّسم بخفّة وزنها، للمرّة الأولى على طرقات الإمارات، فهي مُصمّمة لتُسعد السائق الذي يبحث عن مواصفات ديناميكية ممتازة ومتعة القيادة التي تنفرد بها سيّارات ماكلارين، بالإضافة إلى المزايا المريحة والمقصورة الراقية وصندوق الأمتعة الكبير، وهي مواصفات مُهمّة للقيادة اليومية والرحلات الطويلة.
وأوّل عميل يستلم السيّارة في المنطقة هو رجل الأعمال المقيم في الإمارات السيد سونيل ميراسا، الذي يهوى السيّارات الخارقة، وقد استلم سيّارته من طراز جي تي أس باللون البرتقالي الآسر Ventura Orange.
أعرب السيد سونيل عن سعادته كونه أوّل عميل في الشرق الأوسط يستلم سيّارة ماكلارين الجديدة، قائلًا: "بالنسبة إلي، ماكلارين هي عبارة عن مزيج من الأداء والتاريخ والابتكار والحصريّة، لذا يُسعدني جدًا أن أستلم مفاتيح سيّارتي الجديدة من ماكلارين. وقد اخترتُ طراز جي تي أس نظرًا لما يتّسم به من أداء قوي، ومقصورة فاخرة، وتصميم خارجي أنيق، وأعجبني لون Ventura Orange البرتقالي الساطع، فهو يجعل السيّارة تلفت الأنظار على الطريق! وبصفتها سيّارة جراند تورينج خارقة وفاخرة، توفّق جي تس أس فعلًا بين الراحة والمزايا الرياضية، وتُقدّم تجربة قيادة ممتعة بكل ما للكلمة من معنى".
وانطلاقًا من الجانب العملاني الذي يُشكّل جزءًا أساسيًا من هوية طراز جي تي أس، فقد صُمّمت المقصورة الداخلية بشكل يوفّق بين أداء السيّارة وبين فسحة راقية وفاخرة. فتؤمّن المقصورة الراحة للركّاب في المشاوير الطويلة، كما تزوّد السائق بمنصة للاستفادة بالكامل من القدرات الديناميكية المذهلة التي تزخر بها السيّارة.
طوّرت ماكلارين المحرك ثماني الأسطوانات ومزدوج التوربو بسعة 4.0 ليتر لتبلغ قوّته 635 حصانًا بمعدّل دوران 7500 دورة في الدقيقة. كما يُعتَبَر طراز جي تي أس الأخفّ وزنًا في فئته، إذا لا يتعدّى وزنه 1520 كلغ، بحيث تبلغ نسبة القوّة إلى الوزن 418 حصانًا في الطن الواحد، وهي النسبة الأفضل في هذه الفئة من السيّارات. تأتي تكنولوجيا التحكّم بالانطلاق ضمن المواصفات القياسية للسيّارة، وعند تفعيلها، تتسارع سيّارة جي تس أس من صفر إلى 100 كم/الساعة في غضون 3,2 ثانية فقط ومن صفر إلى 200 كم/الساعة في غضون 8,9 ثانية فقط. أمّا السرعة القصوى لسيّارة جي تي أي فهي 326 كم/الساعة.
بهذه المناسبة، قال مازن النشار، مدير عام ماكلارين دبي: "يسرّنا ويُساعدنا أن نُسلّم سيّارة ماكلارين جي تي أس لأحد عملائنا لأوّل مرّة في الشرق الأوسط. فهذه السيّارة الخارقة والمدهشة تُقدّم مزيجًا غير مسبوق من المواصفات الديناميكية والأداء الذي تشتهر به سيّارات ماكلارين، بالإضافة إلى المزايا الراقية والعملية. سواء كُنتم تنشدون تجربة قيادة سيّارة خارقة، أو الاستمتاع بتجربة قيادة مُريحة في المشاوير الطويلة، فسيّارة جي تي أس تُلبّي كافة احتياجاتكم". وختم بالقول: "تُحافظ هذه السيّارة على هويّة ماكلارين التي اقترنت بعالم سباق السيّارات، كما تزخر بالمواصفات العملية للقيادة اليومية على الطرقات".
ومع بدء تسليم سيّارات ماكلارين جي تي أس في الشرق الأوسط، بات بإمكان العملاء في أنحاء الشرق الأوسط حجز الاختبارات لقيادة هذه السيّارة الجديدة الخارقة، وذلك عبر التواصل مع أقرب وكالة لماكلارين.
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