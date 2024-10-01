اختتام فعاليات النسخة الثالثة من معرض "الأصايل 2024" بزيادة بلغت 60% في عدد الزوار

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- Misbar Communications) الشارقة،30 سبتمبر،2024:
اُختتمت مساء أمس (الأحد) في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثالثة من معرض "الأصايل 2024"، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشهد إقبالاً لافتًا، مؤكداً مكانته كحدث رائد في مجال الصيد والفروسية بأكثر من 4 آلاف زائر، بزيادة قدرها 60% عن النسخة السابقة، وشاركت فيه أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية متخصصة في مستلزمات الخيول والجمال والصقور.
وتضمنت فعاليات المعرض الذي استمر على مدار أربعة أيام من 26 إلى 29 سبتمبر، مزاداً للصقور جذب اهتمام عشاق هذه الرياضة من داخل الإمارات وخارجها، وتضمن المزاد عرض فئات نادرة من الصقور، وقدّم المشاركون في المزاد معلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة، إلى جانب العديد من مستلزمات العناية بالصقور والأدوات التي يستخدمها الصقارون، وتقاليد احتراف هذه الرياضة التراثية العريقة.
زوار من مختلف إمارات الدولة
امتد المعرض على مساحة 700 متر مربع واستقطب جمهورًا واسعًا من سكان منطقة الذيد وأهالي المنطقة الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى زوار من كافة مناطق الشارقة ومختلف إمارات الدولة، توافدوا لمتابعة فعاليات الحدث الذي أتاح لهم فرصة الاستمتاع بمشاهدة أفضل سلالات الخيول والهجن والصقور وكلاب الصيد، بجانب ما قدمته الشركات والعلامات التجارية العارضة من منتجات حديثة في مجال تجهيزات الإسطبلات ومستلزمات الصيد والفروسية.
ترسخ حضور المعرض
وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض الأصايل من الأحداث التي لها خصوصية فريدة لارتباطه بتجسيد جوانب من التراث الأصيل في دولة الإمارات، مؤكدًا نجاح نسخته الثالثة في استقطاب جمهور واسع من المهتمين بالاطلاع على أحدث تجهيزات الاسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات، ومستلزمات وأدوات الصيد والفروسية، حيث وفّر لهم المنصة المثالية للاطلاع على كل جديد في مجال رعاية الحيوانات الأصيلة، وأتاح للشركات المشاركة عرض أحدث منتجاتها وخدماتها تحت سقف واحد.
وأضاف سعادة سيف المدفع أن المعرض رسخ حضوره لدى قطاع واسع من الحريصين على تعزيز التواصل بين الخبراء والمهتمين برياضة الفروسية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، من خلال ما يتيحه للأفراد والشركات والأندية والجمعيات المعنية بتربية ورعاية الخيول والهجن والصقور من فرص لتبادل الخبرات والمعارف، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادئ وأصول رياضة الصيد بالصقور التي تحظى بشهرة واسعة على مستوى الإمارات والخليج.
أحدث معدات ومستلزمات الصيد
وأتاح المعرض للزوار فرص اقتناء أحدث مستلزمات الصيد ورعاية الخيل والهجن ومعدات النقل المتطورة، والتعرف على كل ما يرتبط بعالم الفروسية والصقور المدربة، والاطلاع على أفضل الممارسات في رعاية الحيوانات الأصيلة من خلال الأنشطة وورش العمل التعليمية التي نظمها المعرض، فضلًا عن تنظيم مسابقة كلاب الصيد للمرة الأولى.
وشاركت في المعرض مجموعة من الأندية والجمعيات الحكومية المعنية بالصيد والفروسية والصقارة، ونُظّمت فيه أمسية شعرية تراثية لعدد من الشعراء الشعبيين الذين ألقوا قصائد نبطية نالت استحسان الجمهور وأضفت المزيد من الأبعاد التراثية على الحدث.
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