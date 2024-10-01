طيران الإمارات تقدم لعملائها أكثر من 170طناً من أجود أنواع القهوة سنوياً

(MENAFN
- Epress release) دبي، 30 سبتمبر (أيلول) 2024: كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، أنها تقدّم لعملاءها أكثر من 170 طناً من أجود أنواع القهوة سنوياً، حيث توفر للمسافرين مجموعة واسعة من أنواع القهوة المحضرة يدوياً، منها مزيج طيران الإمارات المميز من القهوة العربية التقليدية، يتم تقديمها في صالات طيران الإمارات وعلى متن رحلاتها إلى 140 وجهة حول العالم، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقهوة الذي يوافق الأول من أكتوبر (تشرين الأول) كل عام.
130 طناً من القهوة سنوياً في الأجواء
تقدم طيران الإمارات للمسافرين على متن رحلاتها أكثر من 130 طناً من القهوة سنوياً، حيث تقدم مزيجها المميز من القهوة العربية من إنتاج شركة "ماتينا" المحلية، والتي تستخدم في تحضيرها أجود أنواع حبوب قهوة "أرابيكا"، مع إضافة الهيل الطبيعي والزعفران، بما يتماشى مع الوصفات التقليدية التي توارثتها الأجيال، لضمان الحفاظ على تميز تجربة الضيافة بالقهوة التي شكلت جوهر الضيافة العربية على مدى القرون.
وينفرد مزيج القهوة العربية الخاص بطيران الإمارات باستخدام حبوب قهوة "أرابيكا" من إنتاج منطقة سيرادو دي ميناس في البرازيل، المعروفة بنكهتها الفريدة، حيث يتم تحميص هذه الحبوب قليلاً حتى تأخذ اللون البني الفاتح الذي يميز القهوة العربية الإماراتية، ثم يتم مزجها بالهيل المستورد من مرتفعات جواتيمالا، والذي يشتهر بنكهته الغنية والقويّة التي تمنح القهوة مذاقها المميز، ويضاف إلى المزيج لمسات خفيفة من أجود أنواع الزعفران في العالم المستورد من مقاطعة خراسان في إيران، مما يزيد من أصالة تقاليد القهوة.
وتقدم طيران الإمارات القهوة العربية المميزة الخاصة بها لمسافري الدرجة الأولى على متن كافة الرحلات عبر شبكة وجهاتها العالمية، كما تتوفر أيضاً عند الطلب في صالات الناقلة لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال.
وإلى جانب ذلك، تقدم الناقلة لمسافريها مجموعة واسعة من أنواع القهوة عبر شبكة رحلاتها في مختلف أرجاء العالم، من إنتاج "لافاتزا"، "كوفي بلانيت"، "نيروبي للقهوة والشاي" ومجموعة من الموردين المستقلين على مستوى العالم.
وكجزء من خدمة الوجبات، يتم تقديم القهوة لمسافري الدرجتين السياحية والسياحية الممتازة مرة أو مرتين أثناء رحلتهم، بينما يمكن لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال اختيار ما يحلو لهم من قائمة قهوة "لافاتزا" الإيطالية، بما في ذلك خيارات مثل القهوة منزوعة الكافيين، الكابتشينو، الأمريكانو المثلج، الإسبريسو، الماكياتو، وأفوجاتو آل كافيه والقهوة العربية.
كما تتعاون طيران الإمارات مع "كوفي بلانيت" لإنتاج مشروبات من القهوة مخصصة للمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد وعيد الحب، على غرار الموكا بنكهة الورد ولاتيه البرتقال.
40 طناً من القهوة تقدم في صالات طيران الإمارات سنوياً
يستهلك نحو 5.1 مليون مسافر يسترخون في صالات طيران الإمارات السبع الفاخرة في دبي كل عام ما معدله 26 طناً من حبوب البن. ويوجد في صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B بمطار دبي الدولي، منصة مخصصة للقهوة تتيح للمسافرين الاختيار بين مجموعة متنوعة من ثلاثة أنواع من القهوة ذات المنشأ الواحد، والتي يتم تحضيرها طازجة. ويوفر كل نوع من هذه القهوة مجموعة متنوعة من درجات الحموضة والمرارة والأريج.
وقد تم تدريب فريق العاملين في صالات طيران الإمارات بشكل خاص لاقتراح وتحضير أفضل قهوة تتماشى مع أذواق وتفضيلات المسافرين. علماً بأنه يتم تغيير اختيارات القهوة كل ثلاثة أشهر ليتاح للمسافرين المنتظمين التمتع بأجود أنواع القهوة المستوردة من جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، تتميز قهوة "كولومبيا هويلا بوينافيستا" بقوام ناعم مع نكهة نهائية تشبه حبوب الكاكاو الحلوة مع لمسات زهرية بالإضافة إلى لمسات من المشمش والعنب والتوت الأسود والجريب فروت. أما قهوة "بوروندي نياجيشيرو" فهي تتميز برائحة فاكهية خفيفة ونهاية ناعمة من شوكولاتة الحليب والكراميل والفواكه ذات النواة، مع حموضة لاذعة وطابع مخملي. كما تتميز قهوة "ساو فالي دو سول" البرازيلية بقوام متوسط مع رائحة فاكهية خفيفة ولمسة حمضية بأريج الجريب فروت والفانيليا واللوز والشوكولاتة مع لمسة نهائية مميزة.
كما تضم صالات الدرجة الأولى والأعمال منصات لمقهى "كوستا" التابع لشركة الإمارات للتجزئة والترفيه، حيث تُقدّم للعملاء تشكيلة واسعة من القهوة والوجبات الخفيفة.
وتقدم صالات طيران الإمارات الفاخرة الـ 34 المنشرة حول العالم، والتي يستخدمها قرابة 2.1 مليون مسافر 14 طناً من القهوة بتشكيلاتها المتنوعة.
تدريب الطاقم على فنون تحضير وتقديم القهوة
يتلقى طاقم طيران الإمارات تدريباً متخصصاً في القهوة، حيث يتعرفون على أصول القهوة وخلطاتها المختلفة وكيفية إعداد الكوب المثالي لكل عميل. وفي جلسات التدريب العملي، يتعلم أفراد الطاقم كيفية تحضير وتقديم كل نوع من أنواع القهوة، ويتم تقييمهم فيما يتعلق بإعداد وتقديم القهوة العربية المميزة من طيران الإمارات.
ويمكن لمسافري الدرجة الأولى الاستمتاع بقهوتهم في الكوب الذي يختارونه من تشكيلة الأكواب بما في ذلك أكواب رويال دولتون الفاخرة، كما ينعم مسافرو درجة الأعمال بتناول قهوتهم في أكواب مصنوعة من الخزف الفاخر. وإلى جانب ذلك تحرص طيران الإمارات على استخدام أجود أنواع المياه في صنع القهوة، حيث تلتزم على الدوام بضمان الحفاظ على جودة المياه في الخزانات والمعدات المستخدمة في النقل وخطوط الإمداد، من خلال عمليات التعقيم والصيانة والمراقبة والمتابعة الدقيقة والمنتظمة.
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