استعداد قطاع صناعة الموضة في الشرق الأوسط لإحداث تأثير عالمي في BRICS+ Fashion Summit

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) موسكو - مع إسدال الستار على أسبوع الموضة في باريس، تستعد موسكو لتصبح وجهة الموضة العالمية حيث تستضيف BRICS+ fashion
Summit التي تجمع رواد الصناعة من الشرق الأوسط و100 دولة أخرى. وستشهد القمة، المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر، مشاركة وفود من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن ولبنان والكويت ودول أخرى في المنطقة، في إطار برنامج أعمال حافل يركز على أبرز التوجهات الصناعية، مثل الاستدامة والابتكار وتوسيع الصادرات إلى أسواق دولية جديدة. وتتمثل المهمة الجوهرية للقمة في الارتقاء بقوة التنوع في مجال الأزياء، بحيث يصبح توجهًا عالميًا يدعم المبدعين المحليين الذين يحاولون الحفاظ على التقاليد الثقافية. فأسواق الموضة الناشئة آخذة في الازدهار، حيث تتطور المجتمعات المحلية بسرعة وتخلق فرصًا مذهلة للعلامات التجارية المحلية. ومن هذا المنطلق، تلعب BRICS+ Fashion Summit دورًا حاسمًا في الربط بين هذه الأسواق الناشئة، وتوفر منصة للتعاون والنمو.
وتؤكد سوزان ثابت، عضو مجلس الإدارة المؤسس والأمين العام للمؤسسة المصرية للأزياء والموضة، على الأهمية الكبيرة للقمة قائلة: "إن القمم والمؤتمرات الضخمة مثل BRICS+ Fashion Summit هي أفضل منصة للتواصل بين أبرز رواد الصناعة من جميع أنحاء العالم، سواء من أسواق الأزياء والموضة العريقة والفاخرة أو الأسواق الواعدة".
وتوافقها الرأي شيرين الرفاعي، مؤسِّسة أسبوع الموضة في الأردن، قائلة: "القمة هي مفتاح لتشكيل مستقبل الموضة في مختلف المناطق".
هذا ومن المنتظر أن يستعرض العشرات من المصممين الموهوبين من أكثر من 30 دولة إبداعاتهم في المعرض الدولي "Heritage" ليصطحبوا المشاهدين في رحلة ساحرة عبر الهوية الثقافية والحرف التقليدية التي أعيد تصورها بلمسة عصرية. ومن بين المصممين المشاركين في العرض المصممتان عضيمة من قطر وإيمان الأحمد من الأردن اللتان ستسلطان الضوء على أناقة ورقي التأثيرات العربية في مجموعتيهما. كما سيضم المعرض العلامة التجارية المصرية PAZ-Cairo التي تشتهر بالقفاطين الرائعة وفساتين الجلابية ومجموعات الأزياء الأنيقة من الملابس الجاهزة.
انطلاقًا من النجاح الذي حققته BRICS+ Fashion Summit العام الماضي، تستعد BRICS+ Fashion Summit لتصبح حدثًا محوريًا في صناعة الأزياء. وقد عززت موسكو بالفعل مكانتها بوصفها منصة جذابة لأسواق الموضة الصاعدة. وبالتزامن مع BRICS+ Fashion Summit، ينطلق أسبوع الموضة في موسكو، وعادةً ما يقدم أفضل المصممين من الدول الناشئة. وستُقام في هذا الموسم عروضٌ لمصممين من الإمارات العربية المتحدة وروسيا والصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى، حيث سيقدمون أحدث مجموعاتهم كجزء من الاتفاقيات الموقعة في BRICS+ Fashion Summit. ومن المنتظر أن تضيء العلامة التجارية الإماراتية ANGELO ESTERA المسرح بأزياء السهرة الرائعة التي تتميز بلمسة عربية.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة fashionsummit
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