السفر الحلال في كوريا: دليل الوجهات الصديقة للمسلمين

MENAFN - Asdaf News) تبرز كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث تقدم مزيجًا مثاليًا من الجمال الطبيعي الخلاب والتاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة والرفاهية الحديثة.

تضمن كوريا الجنوبية أيضاً احترام الممارسات الدينية بشكل كامل ولهذا السبب تفتخر هيئة السياحة الكورية بتقديم مجموعة من الخدمات الملائمة للسياح المسلمين، مما يجعل كوريا وجهة مثالية لزوارها المسلمين الراغبين في استكشاف البلاد.

المطاعم الحلال المناسبة للمسلمين

شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المطاعم الحلال المعتمدة والمناسبة للمسلمين في المقاطعات الرئيسية مثل سيول وبوسان وغانغوون-دو حيث تقدم المطاعم الشهيرة، بما في ذلك مطعم EID Halal Korean Food ومطعم Makan Halal Korean، المأكولات الكورية الأصيلة المعدة وفقًا للشريعة الإسلامية.

في حي إيتوان في سيول، يمكن للمسافرين المسلمين الاستمتاع بالأطباق الكورية الشهيرة مثل“البيبيمباب” الكوري المعد من مكونات حلال أو الاستمتاع بالأطعمة الشعبية مثل“تيوكبوكي” في أكشاك حلال معتمدة من الدولة.

كما تقدم مناطق مثل ميونغ دونغ مجموعة متنوعة من عربات الطعام الحلال، مما يسمح للزوار بتجربة ثقافة طعام الشارع الأصيلة في بيئة مريحة.

بفضل الموارد الغذائية المخصصة التي توفرها هيئة السياحة الكورية، يستطيع المسافرون المسلمون تحديد مجموعة متنوعة من المطاعم التي تلبي احتياجاتهم الغذائية بسهولة، مما يضمن لهم تجربة طعام ممتعة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول المطاعم الصديقة للمسلمين، يرجى زيارة موقع هيئة السياحة الكورية الالكتروني: (VISITKOREA – Imagine Your Korea )

أماكن الصلاة والمساجد

تدرك كوريا الجنوبية أهمية توفير كل ما يلزم للزائر المسلم بما في ذلك دور العبادة ولذلك توفر العديد من أماكن الصلاة والمساجد في جميع أنحاء البلاد حيث يعتبر مسجد سيول المركزي في حي إيتوان نقطة مركزية للزوار المسلمين إذ يوفر مكانًا للعبادة ويعتبر مركزًا للتبادل الثقافي أيضاً.

بالإضافة إلى مسجد سيول المركزي، يمكن العثور على غرف الصلاة في مراكز التسوق الكبرى مثل مركز التسوق“كويكس” ومطار إنتشون الدولي، مما يسهل على المسافرين المسلمين الحفاظ على ممارساتهم الدينية أثناء استكشاف المدينة كما توفر العديد من هذه المرافق أيضًا مناطق للوضوء.

وبتوجيه من هيئة السياحة الكورية تتوفر سجادات صلاة ومؤشرات اتجاه القبلة في غرف الضيوف في العديد من الفنادق كما يوجد خريطة لجميع المساجد ومناطق الصلاة على موقع هيئة السياحة الكورية.

الصحة والجمال والأنشطة المناسبة للعائلة

تجمع كوريا الجنوبية بين الاسترخاء والجمال والترفيه لجميع أفراد العائلة. حيث يمكن للباحثين عن العافية استكشاف المنتجعات الصحية ذات المستوى العالمي في سيول، مثل منتجع Sulwhasoo Flagship الرائد والمناسب للمسلمين الذي يقدم علاجات تجديدية باستخدام منتجات حلال مستوحاة من طقوس الجمال الكورية التقليدية.

كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالمعالم النابضة بالحياة مثل منتجع إيفرلاند ولوتي وورلد أو الخروج في مغامرة في قلب جزيرة جيجو الساحرة بمناظرها الطبيعية.

توفر المنتجعات الصديقة للبيئة مثل رامادا بلازا Ramada Plaza خيارات تناول الطعام الحلال إلى جانب مرافق العافية، كما توفر رحلة بحرية على طول نهر هانجانج إطلالات خلابة على أفق سيول مما يجعلها نزهة عائلية لا تُنسى في قلب المدينة.

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