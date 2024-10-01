السفر الحلال في كوريا: دليل الوجهات الصديقة للمسلمين

(MENAFN
- Asdaf News)
تبرز كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث تقدم مزيجًا مثاليًا من الجمال الطبيعي الخلاب والتاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة والرفاهية الحديثة.
تضمن كوريا الجنوبية أيضاً احترام الممارسات الدينية بشكل كامل ولهذا السبب تفتخر هيئة السياحة الكورية بتقديم مجموعة من الخدمات الملائمة للسياح المسلمين، مما يجعل كوريا وجهة مثالية لزوارها المسلمين الراغبين في استكشاف البلاد.
المطاعم الحلال المناسبة للمسلمين
شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المطاعم الحلال المعتمدة والمناسبة للمسلمين في المقاطعات الرئيسية مثل سيول وبوسان وغانغوون-دو حيث تقدم المطاعم الشهيرة، بما في ذلك مطعم EID Halal Korean Food ومطعم Makan Halal Korean، المأكولات الكورية الأصيلة المعدة وفقًا للشريعة الإسلامية.
في حي إيتوان في سيول، يمكن للمسافرين المسلمين الاستمتاع بالأطباق الكورية الشهيرة مثل“البيبيمباب” الكوري المعد من مكونات حلال أو الاستمتاع بالأطعمة الشعبية مثل“تيوكبوكي” في أكشاك حلال معتمدة من الدولة.
كما تقدم مناطق مثل ميونغ دونغ مجموعة متنوعة من عربات الطعام الحلال، مما يسمح للزوار بتجربة ثقافة طعام الشارع الأصيلة في بيئة مريحة.
بفضل الموارد الغذائية المخصصة التي توفرها هيئة السياحة الكورية، يستطيع المسافرون المسلمون تحديد مجموعة متنوعة من المطاعم التي تلبي احتياجاتهم الغذائية بسهولة، مما يضمن لهم تجربة طعام ممتعة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول المطاعم الصديقة للمسلمين، يرجى زيارة موقع هيئة السياحة الكورية الالكتروني: (VISITKOREA – Imagine Your Korea )
أماكن الصلاة والمساجد
تدرك كوريا الجنوبية أهمية توفير كل ما يلزم للزائر المسلم بما في ذلك دور العبادة ولذلك توفر العديد من أماكن الصلاة والمساجد في جميع أنحاء البلاد حيث يعتبر مسجد سيول المركزي في حي إيتوان نقطة مركزية للزوار المسلمين إذ يوفر مكانًا للعبادة ويعتبر مركزًا للتبادل الثقافي أيضاً.
بالإضافة إلى مسجد سيول المركزي، يمكن العثور على غرف الصلاة في مراكز التسوق الكبرى مثل مركز التسوق“كويكس” ومطار إنتشون الدولي، مما يسهل على المسافرين المسلمين الحفاظ على ممارساتهم الدينية أثناء استكشاف المدينة كما توفر العديد من هذه المرافق أيضًا مناطق للوضوء.
وبتوجيه من هيئة السياحة الكورية تتوفر سجادات صلاة ومؤشرات اتجاه القبلة في غرف الضيوف في العديد من الفنادق كما يوجد خريطة لجميع المساجد ومناطق الصلاة على موقع هيئة السياحة الكورية.
الصحة والجمال والأنشطة المناسبة للعائلة
تجمع كوريا الجنوبية بين الاسترخاء والجمال والترفيه لجميع أفراد العائلة. حيث يمكن للباحثين عن العافية استكشاف المنتجعات الصحية ذات المستوى العالمي في سيول، مثل منتجع Sulwhasoo Flagship الرائد والمناسب للمسلمين الذي يقدم علاجات تجديدية باستخدام منتجات حلال مستوحاة من طقوس الجمال الكورية التقليدية.
كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالمعالم النابضة بالحياة مثل منتجع إيفرلاند ولوتي وورلد أو الخروج في مغامرة في قلب جزيرة جيجو الساحرة بمناظرها الطبيعية.
توفر المنتجعات الصديقة للبيئة مثل رامادا بلازا Ramada Plaza خيارات تناول الطعام الحلال إلى جانب مرافق العافية، كما توفر رحلة بحرية على طول نهر هانجانج إطلالات خلابة على أفق سيول مما يجعلها نزهة عائلية لا تُنسى في قلب المدينة.
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