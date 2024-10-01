اجتياح جنوب لبنان تريند تويتر الأول .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء بدء العملية البرية في لبنان ضد حزب الله، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية "محددة الهدف والدقة"
ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.
و قد أثار هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فنشرت فاطمة المخلافي : الصهاينة يقولون أن العملية البرية محدودة في لبنان في الحقيقة لا هي محدودة ولا هم يحزنون هم يتخوفون من فشلها، ففي حال أنهم استشعروا فشلها سينسحبون ويحفظون ماء وجوههم
تحت اسم أن العملية كانت محدودة، وفي حال أنهم حققوا نجاحات وتقدم سيستمرون فيها دون توقف.
و قال قصي : كل هجوم يعيد ذكريات الرعب الماضي، متى ستجد لبنان السلام الذي تستحقه بشدة؟
و علق مهند رحيم : اللهم انا نستودعك لبنان و أهلها و شبابها و أطفالها، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام
و أضافت ام عبدالغاني : هذا ثمن سكوت العرب و خذلاننا لغزة، تطاولت اسرائيل على لبنان و بقية الدول العربية تنتظر مسألة وقت لا أكثر
و قال يوسف أين جيش لبنان من كل هذا ؟
و علق عبد الرحيم العمري: مهما يكون من اختلاف بين الشيعة والسنة هذا وقت حرب على المسلمين، وبني صهيون يقولون نحارب العرب سواء سنة أو شيعة يقتلونك لانك عربي اوكردي او اي كنت لهذا اولى ان ندعو للبنان والمقاومة بالنصر على العدو الصهيوني المجرم المحتل.
و أشارت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين في محيط مدينة صيدا جنوبي لبنان.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
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