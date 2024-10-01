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اجتياح جنوب لبنان تريند تويتر الأول .. استمع

10/1/2024 8:09:59 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء بدء العملية البرية في لبنان ضد حزب الله، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية "محددة الهدف والدقة"
ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

و قد أثار هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فنشرت فاطمة المخلافي : الصهاينة يقولون أن العملية البرية محدودة في لبنان في الحقيقة لا هي محدودة ولا هم يحزنون هم يتخوفون من فشلها، ففي حال أنهم استشعروا فشلها سينسحبون ويحفظون ماء وجوههم
تحت اسم أن العملية كانت محدودة، وفي حال أنهم حققوا نجاحات وتقدم سيستمرون فيها دون توقف.

و قال قصي : كل هجوم يعيد ذكريات الرعب الماضي، متى ستجد لبنان السلام الذي تستحقه بشدة؟

و علق مهند رحيم : اللهم انا نستودعك لبنان و أهلها و شبابها و أطفالها، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام

و أضافت ام عبدالغاني : هذا ثمن سكوت العرب و خذلاننا لغزة، تطاولت اسرائيل على لبنان و بقية الدول العربية تنتظر مسألة وقت لا أكثر

و قال يوسف أين جيش لبنان من كل هذا ؟

و علق عبد الرحيم العمري: مهما يكون من اختلاف بين الشيعة والسنة هذا وقت حرب على المسلمين، وبني صهيون يقولون نحارب العرب سواء سنة أو شيعة يقتلونك لانك عربي اوكردي او اي كنت لهذا اولى ان ندعو للبنان والمقاومة بالنصر على العدو الصهيوني المجرم المحتل.

و أشارت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين في محيط مدينة صيدا جنوبي لبنان.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · اجتياح جنوب لبنان تريند تويتر الاول

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