بعد إنذار إسرائيلي.. حركة نزوح جديدة من جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- شهدت عدة بلدات حدودية جنوب لبنان، صباح الثلاثاء، حركة نزوح من جنوب نهر الليطاني إلى شماله بعد إنذار إسرائيلي باعتبار تلك المناطق "منطقة عسكرية".

وأفاد شهود عيان بأن المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني تشهد منذ الصباح نزوحا لمئات اللبنانيين باتجاه مناطق شمال النهر.

وأوضح الشهود أن النازحين يتوجهون إلى مناطق شرق وشمال المحافظات الجنوبية، لافتين إلى أن بعض الطرق المؤدية إلى تلك المناطق شهدت اختناقات مرورية جراء كثافة السير العالية.

في الصدد ذاته، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن منطقة مرجعيون الواقعة جنوب الليطاني تشهد حركة نزوح لافتة، منذ صباح الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا لسكان الجنوب اللبناني، قال فيه: "من أجل سلامتكم الشخصية، نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من مناطق شمال نهر الليطاني إلى جنوبه"، لافتا إلى أن "هذا الإنذار ساري المفعول حتى إشعار آخر".

في سياق متصل، حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال اجتماع مع ممثلي منظمات أممية وسفراء دول مانحة صباح الثلاثاء، من أن لبنان يمر بإحدى أخطر المراحل في تاريخه، مع نزوح نحو مليون لبناني نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف ميقاتي: "نعمل مع مؤسسات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، كما فعلنا في الأزمات السابقة".

وضمن مخرجات الاجتماع ذاته، أطلقت الأمم الم

تحدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية نداء إنسانيا عاجلا لجمع 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين اللبنانيين المتضررين من التصعيد الإسرائيلي، وفق بيان أممي.

وفي سياق التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إقامة "منطقة عسكرية مغلقة" في ثلاث مستوطنات حدودية هي: المطلة، مسغاف عام، وكفار غلعادي، وسط تقارير عن استعداده لتنفيذ عملية اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية.

وعلى الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان، لم يتم رصد أي توغل بري فعلي للقوات الإسرائيلية حتى الآن.

يُذكر أن إسرائيل تشن، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"؛ ما أسفر حتى صباح الثلاثاء عن سقوط 1073 شهيداَ و2955 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

فيما تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر إجمالا حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1912 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و954 جريحا.