قوات الاحتلال تهدم كنيسة وثلاث غرف زراعية في بيت جالا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، كنيسة وثلاث غرف زراعية أقيمت على أراضي عائلة قيسية في منطقة المخرور في بيت جالا، غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال هدمت كنيسة بنيت من ألواح خشبية أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة أصحاب أراضي المخرور فوق أرضهم المهددة بالاستيلاء عليها، واستولت على مكوناتها.
وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة قيسية يوم أمس بهدم الكنيسة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة المخرور تعود للمواطنين رائد زرينة، وبسام سلامة، ورامي الجوري.
يُذكر أن المستعمرين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور، في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي، وأجبروا أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها.
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