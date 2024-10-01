قوات الاحتلال تهدم كنيسة وثلاث غرف زراعية في بيت جالا

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، كنيسة وثلاث غرف زراعية أقيمت على أراضي عائلة قيسية في منطقة المخرور في بيت جالا، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال هدمت كنيسة بنيت من ألواح خشبية أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة أصحاب أراضي المخرور فوق أرضهم المهددة بالاستيلاء عليها، واستولت على مكوناتها.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة قيسية يوم أمس بهدم الكنيسة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة المخرور تعود للمواطنين رائد زرينة، وبسام سلامة، ورامي الجوري.

يُذكر أن المستعمرين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور، في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي، وأجبروا أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها.



